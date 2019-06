El Tottenham quiere a Lo Celso en su proyecto de la próxima temporada y ya ha realizado dos acercamientos al Betis, que, por ahora, se resiste a la marcha. Eso sí, Sky Sport aseguró ayer que el argentino ya le ha dado el sí al cuadro inglés, ante su deseo de jugar con Mauricio Pochettino, uno de los valedores de su fichaje. Precisamente, el Tottenham está pendiente de la salida del danés Christian Eriksen, que ayer ya habló abiertamente del Real Madrid como destino, lo que allanaría la llegada del argentino a Londres.

Como adelantó esta edición, el Tottenham realizó una propuesta que se acercaba a los 60 millones de euros, entre la cantidad fija y las variables, aunque el Betis pretende un mínimo de 75 millones para aceptar su salida. La propuesta del conjunto londinense es la única firme que ha llegado hasta el momento, aunque otros clubes sí que han mostrado interés durante la temporada, en la que el argentino ha sido el máximo goleador verdiblanco.

El Betis pagó 22 millones de euros para ejercer la opción de compra que disponía, tras haber pagado otros tres millones al PSG por la cesión. Con la firma del contrato, la entidad heliopolitana le colocó a Lo Celso una cláusula de 100 millones de euros, con lo que se quiso asegurar el manejo de una futura negociación como la que ahora pretende el Tottenham.

El club inglés, por su parte, finalizó la temporada el pasado sábado y ahora ha comenzado a preparar la próxima campaña con dudas en algunos de sus jugadores. Así, la venta del danés Eriksen, que finaliza su contrato en 2020 y no ha querido renovar, se antoja como una opción para recaudar dinero antes de acometer la operación por Lo Celso.

"El Real Madrid sería un paso adelante, pero es necesario que descuelguen el teléfono y se pusieran en contacto con el Tottenham para decirles 'queremos a Christian', lo que no han hecho, hasta donde yo sé", comentó el centrocampista danés en una entrevista que publico ayer el diario de su país Ekstra Bladet."Tengo el más salvaje y profundo respeto por todo lo que ha sucedido en el Tottenham, y tampoco será negativo. Pero también he dicho que me gustaría probar algo nuevo. Espero que haya una aclaración durante el verano. Ése es el plan", agregó el danés.