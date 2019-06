Una de las primeras tareas de Rubi en el Betis será decidir el futuro de los cedidos, entre los que se encuentra un caso particular como el de Víctor Camarasa. Al técnico catalán, que conoce a la perfección al centrocampista con el que coincidió en el Levante, no le importaría seguir contanto con én en el primer equipo, aunque este deseo choca con los intereses del club verdiblanco, que pretende hacer caja con el valenciano.

Tras una pobre primera temporada en el Betis, al que llegó tras un fuerte desembolso de ocho millones de euros por el 80% de sus derechos, el Betis cedió el pasado verano a Camarasa al Cardiff, ya que no entraba en los planes de Quique Setién. En el conjunto galés, el medio se ha vuelto a sentir importante y, pese a que el equipo ha descendido a la Championship, Camarasa se ha revalorizado.

El valenciano ha disputado 32 partidos en la Premier, en los que ha anotado cinco goles y ha dado cuatro asistencias, lo que lo ha convertido en el mejor jugador del equipo durante la temporada y el preferido por los aficionados galeses.

Cláusula El Betis blindó al valenciano con 25 millones de euros

De hecho, el propio Cardiff intentó abordar su contratación en el mercado invernal, pero entonces el futbolista prefirió aguardar al final de la temporada, ante esa posibilidad de descenso que luego se acabó confirmando. El deseo de Camarasa pasaba por jugar en un equipo con mayores aspiraciones, ya fuera el Betis u otro equipo europeo.

Con la llegada de Rubi, al centrocampista se le ha abierto la posibilidad de continuar en Heliópolis, con lo que se quitaría esa espinita de su primer año. Además, Camarasa sí se adaptó a la perfección a la capital hispalense y no le importaría regresar una temporada más. Con Rubi, el centrocampista coincidió en el Levante en la temporada 2015-16, cuando el catalán se hizo cargo del equipo tras la destitución de Lucas Alcaraz, y participó en 26 partidos, la mayor parte de ellos como titular.

Ahora la situación es distinta. Aunque a Rubi no le importaría contar con un Camarasa mucho más maduro, el Betis aguarda propuestas importantes por el valenciano, lo que le permitiría acudir al mercado para reforzar otras posiciones más prioritarias. Lo que sí tienen claro en el club verdiblanco es que Camarasa sólo saldrá si llega una propuesta importante, al menos semejante a los 15 millones de euros que se rechazaron en enero. Hasta el momento, varios equipos han preguntado por la situación de Camarasa, pero ninguno se ha acercado a esa cifra que sí lo colocaría en la rampa de salida antes de la pretemporada.

"Tengo contrato con el Betis y he sido muy feliz allí, me he sentido muy cómodo. Ya se verá mi futuro, es cosa de las dos partes, aún no puedo decir nada. Yo tengo contrato, iré a la pretemporada a dar lo mejor de mí. También te digo que no me importaría seguir en la Premier", manifestó el centrocampista hace unas semanas, dejando su futuro en manos de la entidad verdiblanca.

Aunque la salida de Setién y la posterior llegada de Rubi han virado el panorama para Camarasa, el valenciano tampoco tiene garantizada su permanencia en la primera plantilla. Las necesidades de la entidad verdiblanca de hacer caja en este mercado estival y su revalorización en la Premier lo tienen en el mercado.