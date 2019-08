El Betis ha llegado a la recta final del mercado de fichajes (se cierra el 2 de septiembre) en busca de dos refuerzos, uno para la delantera y, sobre todo, para el centro del campo, con la búsqueda de un pivote defensivo.

Para ambas posiciones, el club verdiblanco está rastreando el mercado en busca de jugadores que puedan llegar cedidos o bien alguna oportunidad de mercado que entre dentro de unos parámetros económicos estrechos por el tope salarial.

Además, los ofrecimientos son varios e importantes para ambas posiciones, y uno de los que más gustan en Heliópolis es el de Lemina, que no entra en los planes del Southampton. El ex jugador de la Juventus, que ya fue pretendido por los verdiblancos en la etapa de Miguel Torrecilla, ha entrado con fuerza en escena, aunque la operación a nivel económico resultaría complicada para un Betis que ha sondeado otras opciones en principio más factibles económicamente, como la de Cáseres y Fernando Tissone (ex del Málaga, entre otros equipos), libre tras militar la última temporada en las filas del Nacional de Madeira.

Sondeos y ofrecimientos que llegan a las oficinas de Heliópolis para reforzar una posición que el Betis ya necesitaba cubrir el curso pasado cuando Carvalho actuaba de pivote y Javi García no entraba en los planes del anterior entrenador.

Para el ataque también está muy atento el Betis, aunque el buen hacer de Loren ha dotado de cierta calma a la dirección deportiva en este sentido. Además, está por ver qué ocurre, finalmente, con jugadores que no entran en los planes de Rubi para la presente temporada, como son los casos de Francis y Narváez. Por ambos se han interesado diferentes clubes de Segunda División y podrían abandonar el club verdiblanco en los próximos días en busca de gozar de minutos de juego.