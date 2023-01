A vueltas con la delantera

Nueva jornada de intensos movimientos la que se vivió ayer en un Betis que en estos últimos días de la ventana invernal del mercado de fichajes podría llevar a cabo una remodelación de la delantera de cara a esta segunda parte de la temporada.

Loren, Ayoze y Willian José son los principales actores, en estos momentos, en el capítulo de salidas y llegadas en el cuadro heliopolitano, a la espera de que se haga oficial la salida de Diego Lainez al Tigres. El futuro de Loren sigue siendo una incógnita, aunque poco a poco parece aclararse. De momento sigue pensando qué decisión tomar, si seguir en el Betis o continuar su carrera en otro equipo, pues no termina de entrar en los planes de Manuel Pellegrini. Así se ha visto en lo que va de temporada, a excepción de momentos puntuales, como la Supercopa, y pretendientes no le faltan.

El Tenerife ha sido el equipo que desde un principio más ha insistido en hacerse con los servicios del marbellí, pero en las últimas horas ha irrumpido con mucha fuerza la posibilidad de que pueda jugar, finalmente, en Las Palmas, que lucha en estos momentos por conseguir el ascenso a Primera División. Salir a préstamo con una opción de compra o bien desvincularse definitivamente de la entidad de Heliópolis, con la que tiene contrato hasta 2024, son las opciones que están presentes en estos momentos en el Betis, que aguarda una decisión definitiva en torno al futuro de un jugador que tiene en el conjunto canario la opción más atractiva.

Pero la situación de Loren no es la única por resolverse en el Betis en estos momentos en cuanto a posible salida, pues el futuro de Willian José tampoco parece claro visto el rendimiento que viene ofreciendo en lo que va de temporada, muy alejado del que mostró el pasado curso. Varios clubes ya han realizando un sondeo sobre el atacante brasileño, que ya este verano estuvo muy cerca de marcharse al Valencia por todo aquel problema que tuvo el Betis con las inscripciones de varios de sus futbolistas.

Y hasta Borja Iglesias, en una entrevista ayer en Onda Cero, se refirió a su futuro. "Ya lo comenté alguna vez. Esto no depende de mí. Yo estoy feliz aquí, plenamente centrado en el Betis, en seguir creciendo. Estamos en un gran momento y en una gran situación y yo estoy muy feliz de ser partícipe. Llegado el momento, si se evalúa la situación y se decide que es buena para todos, pues habría que hacerlo (aceptar la oferta), pero yo en todo momento me he sentido tranquilo y me he visto aquí", manifestó el Panda.

Y el nombre propio para reforzar el ataque en el Betis sigue siendo Ayoze Pérez, cuyo futuro ha tomado tintes de culebrón. Si el pasado miércoles el tinerfeño se decantaba por la opción del Villarreal, pese a tenerlo todo acordado con el Betis, todo dio un nuevo giro en la jornada de ayer. El conjunto amarillo había irrumpido con fuerza tras las salidas de Danjuma al Tottenham y de Jackson al Bournemouth, pero en el reconocimiento de éste encontraron una problemas físicos (isquiotibiales) de los que ya tenían constancia los rectores del conjunto del Vitality Stadium tras alcanzar un acuerdo verbal, quedando la operación ahora pendiente de unas nuevas pruebas médicas.

Por ello, en el Villarreal ya no veían ayer tan claro que vayan a incorporar a Ayoze. Y ahí es donde de nuevo apareció el Betis para jugar sus últimas cartas en pos de hacerse con un jugador que es muy del agrado de Manuel Pellegrini. La próximas horas se antojan de nuevo claves para que se resuelvan las situaciones de Loren y Ayoze, con mucha incertidumbre también sobre la de Willian José. El Betis, a vueltas con la delantera.