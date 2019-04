Después de día y medio de silencio absoluto, el Betis dio a conocer ayer su decisión sobre la figura de Quique Setién, que seguirá al menos hasta que finalice la temporada.

"Dada la situación deportiva del primer equipo del Real Betis Balompié, la comisión deportiva y el consejo de administración de la entidad han mantenido en los últimos días numerosas reuniones y entrevistas con todas las partes implicadas para analizar esta situación y poner todos los medios para mejorarla. El consejo de administración del Real Betis, reunido esta mañana, ha decidido no cambiar la dirección técnica del primer equipo y mantener a Quique Setién y su cuerpo técnico. El club, como ha mantenido durante los últimos meses, realizará la necesaria evaluación de la temporada y del conjunto del desempeño de la entidad cuando termine LaLiga”, indicó la entidad de Heliópolis en un comunicado en sus medios oficiales, poniendo a fin a una larga incertidumbre que reinaba en el aficionado bético.

“Yo estoy convencido de que sí voy a seguir”, dijo Setién tras la derrota ante el Levante, y así ha pasado

Además, el club verdiblanco lanzó un mensaje a sus aficionados de apoyo y unidad de cara a los cuatro encuentros que faltan para que finalice la presente temporada: "En estos encuentros realizados, todas las partes han manifestado que partidos como el del pasado miércoles no se pueden volver a repetir. Tantos los jugadores como los técnicos han mostrado su compromiso con el Real Betis y los béticos y señalan que se encuentran con fuerzas para revertir esta situación y competir al máximo nivel en los partidos que restan. El consejo de administración del Real Betis pide la unidad y el apoyo de todos los béticos para luchar todos juntos hasta el final de la temporada y lograr los mejores resultados posibles".

La confianza de López Catalán, con mucho peso en lo deportivo, y Haro en el cántabro es máxima

El pasado jueves, después de varias reuniones entre la cúpula dirigente, en las que no existió un consenso absoluto, con opiniones diferentes entre el presidente, el vicepresidente y el vicepresidente deportivo, ayer finalmente se conoció la decisión sobre Setién, quien realizó un nuevo entrenamiento tras la derrota encajada ante el Levante. Así, por la mañana, el técnico del Betis y su cuerpo técnico realizaron con los jugadores un nueva sesión de trabajo pensando en el Espanyol.

El Betis señaló ayer que realizará una evaluación de lo sucedido en este curso al acabar la Liga

"Yo estoy convencido de que sí voy a seguir. Es verdad que el club está en una situación difícil porque tiene que soportar la presión, pero ya hemos hablado y nos gustaría a todos que las cosas salieran mejor pero los proyectos y expectativas que uno se crea a veces no se cumplen. Hay muchas cosas. Después de un resultado así hay pocas cosas convincentes. Pero confiamos en lo que hacemos. Ahora es difícil pero creo que este proyecto yo entiendo que tiene futuro. Sí me sorprendería que me despidieran mañana", comentó Setién en la rueda de prensa posterior al choque ante los levantinistas sabedor de que cuenta con el respaldo total del presidente y el vicepresidente, Ángel Haro y José Miguel López Catalán.

De esta manera, el Betis acaba, de momento, con la incógnita sobre el futuro de Quique Setién, sobre quien la parroquia verdiblanca ha expresado ya su opinión en dos ocasiones (Getafe y Valencia) esta temporada. El encuentro del próximo lunes servirá de termómetro para ver cómo el beticismo ha digerido la decisión tomada por los rectores verdiblancos.