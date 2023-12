Betis - Girona, contra el líder, el fortín de Heliópolis

El fútbol echa el telón en Heliópolis en este 2023 por la puerta grande, ya que el Betis recibe al líder de LaLiga (19:00). No es el Real Madrid, el Barcelona ni siquiera el Atlético de Madrid en la penúltima jornada de la primera vuelta. El que llega para defender el primer puesto es el, cada vez menos, sorprendente Girona de Míchel, no el que antes sonaba siempre, sino Miguel Ángel Sánchez Muñoz, que no sólo tiene al conjunto catalán en lo más alto de la clasificación sino que lo viene haciendo con fútbol, buen juego y goles, uno de los aspectos, este último, de cuya falta adolece el conjunto de Manuel Pellegrini esta campaña.

Lo que empezó siendo una grata anécdota se ha convertido en una realidad innegable. Hay quien tira del "ya caerá" sin recordar la gesta del Leicester, pero lo cierto es que llegar casi al final de la primera vuelta primero no se lo quita nadie a un equipo de autor, que ya la pasada campaña mostró maneras y que ahora es una realidad que hoy por hoy amenaza el monopolio de los grandes sin vértigo ni presión y con todo el descaro e ilusión posibles, armas que suma a una potente plantilla individualmente que se ha convertido en sólido y solidario equipo que cierra el año defendiendo el liderato en el Benito Villamarín.

Nadie, a excepción del Rangers, ha ganado esta campaña en el feudo verdiblanco. En LaLiga lo más que se ha dejado han sido los empates contra el Real Madrid (1-1), Atlético (0-0) y Cádiz (1-1), sumando además cinco victorias, pero es que el cuadro gerundés tiene todavía mejores números a domicilio que el Betis en casa: siete triunfos y un empate en el estreno liguero en Anoeta. Después ganó al Sevilla, el Granada, el Villarreal, el Cádiz, el Osasuna, el Rayo y en su última salida al Barcelona. Siete victorias lejos de Montilivi, con lo difícil que es ganar como visitante en la Liga. En total acumula 44 puntos de 51 posibles (27 tiene el Betis), cirfras que han convertido a este Girona en el decimoquinto conjunto de la historia de la Liga con 14 victorias en 17 jornadas tras el Barcelona (seis veces), Real Madrid (5) Atlético (1) y Athletic (1). Los 14 precedentes dejaron 13 campeones.

Pero si hay que hablar de rachas también toca hacerlo de la del conjunto heliopolitano, que acumula 12 partidos sin perder en el campeonato liguero precisamente desde que cayera en Montjuïc el 16 de septiembre. Tres meses después recibe al líder en el Benito Villamarín, el escenario donde el Real Madrid perdió hace 12 días con el empate el liderato y donde Pellegrini espera que pase lo mismo con el Girona, al menos por la parte que le toca sumando una nueva victoria que haga buenas las últimas igualadas en Almería, el Real Madrid y contra la Real Sociedad. Sumar de tres en tres ya es necesario para no bajarse del tren europeo.

Y para hacerlo debe reponerse a la importante baja de Isco, que cumplirá un partido de sanción y se perderá su primer partido liguero. Faro del Betis de Pellegrini, parece que William Carvalho podría ocupar su sitio repitiendo el técnico chileno la apuesta por Sergi Altimira junto a Marc Roca en la medular y que en San Sebastián salió mejor que en Barcelona. Altimira empieza ahora, con la lesión de Guido, el curso avanzado de Primera División con el que Chadi Riad se ha convertido en pieza clave en el centro de la defensa bética junto a Pezzella. Por rotaciones le tocaría a Miranda y Bellerín jugar en los laterales, mientras que por delante Assane es una pieza fundamental por la derecha con el trabajo de Ayoze en el otro lado y Willian José en la punta del ataque. Eso sí, Abde podría darle descanso al canario o Assane incluso repetir en punta, aunque es raro que de inicio Pellegrini altere unos roles bien definidos.

En el rival, Míchel recupera a Stuani tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Podría repetir el once del Alavés y el que ganó al Barcelona con la salvedad de la entrada de Portu por el lesionado Tsygankov. El fortín bético de Heliópolis, último muro de 2023 para el líder Girona.