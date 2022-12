Un Betis con hambre de balón

El Betis tiene ganas de que regrese la competición. El plantel verdiblanco es consciente de los retos exigentes, y a la vez cargados de ilusión, que tiene por delante a partir del 29 de diciembre y para llegar de la mejor forma posible al regreso de las competiciones se viene tomando muy en serio esta serie de encuentros amistosos, como se vio ante el Manchester United y, también, el pasado sábado ante el Inter.

El choque del próximo viernes frente al Atalanta (17:00) cerrará el círculo y a buen seguro que el cuadro de Pellegrini volverá a mostrar su carácter competitivo, pues sus pupilos así lo demuestran. Sirve de ejemplo el gran papel de Juanmi y Joaquín ante los interistas.

El delantero de Coín ya dispuso de minutos ante el United y ante el Inter dio un paso adelante, demostrando que su olfato goleador sigue intacto. Una sensacional noticia para los de Heliópolis de cara a la segunda parte de la temporada, pues con él en el campo las opciones de gol y el nivel de peligro del Betis crecen. Y sus compañeros lo saben, como es el caso de Joaquín. "Estando Juanmi en el campo, me pasa como cuando empecé con Ricardo Oliveira. No hacía falta mirar para saber que estaba ahí. Sabía que si la ponía bien, él iba a aparecer. Con Juanmi pasa lo mismo. Sólo tengo que ponerla bien, que sé que él va a llegar", dijo el portuense al finalizar la cita frente a los italianos, en referencia a la conexión con el costasoleño.

Y precisamente, Joaquín fue la otra noticia positiva que dejó el choque ante los de Simone Inzaghi. Después de bastante tiempo sin competir por unos problemas físicos, el capitán del Betis se encontró muy bien. Se le vio con chispa, con muy buenas sensaciones. Su calidad es innata, Acerbi lo pudo comprobar, y a buen seguro que Pellegrini le seguirá dando su sitio en lo mucho que resta de curso, pues sigue siendo un futbolista muy importante en el actual conjunto verdiblanco. "Me he visto demasiado bien para el tiempo que llevo parado. Es importante volver a tener minutos, encontrarme y disfrutar. Me he encontrado mejor de lo que yo pensaba", señaló Joaquín el pasado sábado, con la confianza de seguir dando pasos adelante en su preparación para seguir aportando cosas importante a su equipo.

Un Betis, por tanto, mentalizado para lo que le viene, de ahí que se tome estos partidos con la máxima seriedad. "Estos amistosos te vuelven a activar y abrir el modo de competición. Competimos ante cualquier rival. Todos estamos con ganas. Este periodo de transición cuesta, pero el equipo se lo toma en serio y con ganas ya de que llegue el día 29", comentó Borja Iglesias. Una prueba más de que el Betis tiene hambre de balón.