Haro: "Felicidad en lo deportivo y responsabilidad en lo económico"

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha ofrecido un discurso en el inicio de la Junta de accionistas en la que se ha mostrado muy contento por la labor del consejo en cuanto al éxito deportivo, con el título de la Copa presente, y preocupado con la situación económica pero confiado en salir adelante con el nuevo plan estratégico de la entidad para los próximos cuatro años.

"Hoy cumplimos un sueño desde que llegamos al club hace siete años: abrir una junta de un equipo campeón. El objetivo de este consejo es hacer felices a los béticos. Este consejo está orgulloso de haberlo conseguido, la conquista de la tercera Copa del Rey perdurará en nuestra memoria. Días de gloria guardados en la memoria de miles de béticos. A ninguno se nos olvidará el 23 de abril. Eso da fuerza a este consejo para seguir adelante. Este título es un triunfo colectivo, es la Copa de todos los béticos. Este título no es un éxito deportivo aislado. Tres clasificaciones europeas, en Liga estamos empatados con equipos de zona de Champions y primero en Europa League y todo al mando de un entrenador grande a nivel mundial, un gran director deportivo y una gran afición. Sigue declarado el estado de felicidad en Villamarín", ha indicado Haro en referente a lo deportivo.

En lo económico, el dirigente bético hacía mención a factores externos, como el Covid, que han influido en la tesorería del club de Heliópolis: "Las cuentas se califican como malas. Segundo año de pérdidas importantes. Somos conscientes de la situación y es nuestra responsabilidad sacar conclusiones. Hay mensajes erróneos en nuestra deuda financiara. Tras un lustro de resultados positivos hay fuertes pérdidas. Hasta la llegada del Covid todo son beneficios, por eso decimos que hay factores externos como el Covid, y factores internos como no malvender jugadores. Mantener una plantilla competitiva era una inversión. Por eso no podemos separar tan alegremente lo deportivo de lo económico. Si hubiéramos malvendido nuestras cuentas serían algo mejor pero no tendríamos éxito deportivo".

No obstante, Haro se muestra confiado en que la situación financiera mejorará sin que afecte a lo deportivo: "Los ingresos ordinarios son de 120 millones de euros, cifra récord. Estamos proyectando superar los 140 esta temporada. La entidad debe pretender ingresos ordinarios de 150 millones de euros. Hay que seguir siendo competitivos en lo deportivo sin depender de la plusvalía de jugadores. Felicidad en lo deportivo y responsabilidad en lo económico. Desde el consejo gestionamos el presente proyectando el futuro. Ese decálogo que presentamos en su momento se ha conseguido. Los ingresos de TV mejorarán por los resultados deportivos. Los ingresos por competiciones europeas también crecerán. Los ingresos comerciales también seguirán creciendo. Y tenemos dos proyectos estratégicos, la ciudad deportiva y la terminación del estadio. Obtendremos ingresos extraordinarios. En resumen, la situación de pérdidas en clubes es común, generalizado. Estamos seguro de que con el plan estratégico y el apoyo de todos los béticos lo vamos a conseguir".