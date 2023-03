Haro: "Vendrá un director deportivo antes del final de temporada"

El presidente del Betis, Ángel Haro, indicó antes del partido ante el Manchester United, en lo micrófonos de Movistar+, que el club está cerca de firmar al sustituto de Antonio Cordón.

"Vendrá un director deportivo antes del final de temporada", aseguró Haro. Además, el máximo dirigente verdiblanco indicó que las obras para completar el estadio arrancarán al final de la próxima temporada y durarán entre un año y medio y dos años.

"Vamos con tranquilidad. No hay que hacer nada con nerviosismo. Antonio Cordón se planteó que su etapa en el Betis había terminado y hay que tomarlo con tranquilidad", indicó el empresario-

Cuestionado en la esa previa sobre el duelo ante el Manchester United, Ángel Haro, presidente del Betis, señaló que "es complicado, pero es un partido de fútbol, juegan once contra once y puede pasar cualquier cosa". "Hay mucha ilusión", aseguró, al tiempo que sobre el once inicial señalaba que "Pellegrini juega con los elementos que tiene, hay jugadores que vienen de lesión y el domingo hay un partido complicado e importante".

Sobre la nota a la temporada el presidente bético aseguró que "más que nota" está "satisfecho". "Estamos por encima de lo que marcaría nuestro presupuesto. El sueño de la Champions no está lejano y estoy satisfecho con el rendimiento del equipo".