Joaquín: "Ha sido un sueño hecho realidad"

El capitán del Betis, Joaquín, ha expresado en DAZN, las sensaciones que ha vivido en el que ha sido su último encuentro como profesional.

Sensaciones

"Ha sido mejor de lo que soñé. Ha sido un sueño hecho realidad, rodeado de mi gente, mi familia, de todos los béticos... En mi casa, no puedo pedir más".

Familia

"Ellos forman parte de esta historia. Mi mujer, mis hijas, padres, hermanos... Ellos forman parte de mi carrera, de lo que soy yo, de lo que hemos vivido 23 años. Gracias a ellos también soy Joaquín el del Betis".

Emoción

"He llorado. Ha habido momentos... He tenido todo muy de verdad, con mucho sentimiento y emociones encontradas, cuando gritaban mi nombre y capitán. Se me han saltado las lágrimas. He intentado controlarme, pero no era fácil".

Mejor recuerdo

"El cariño y la admiración de toda la gente. De los seguidores del Betis, de disfrutar de ellos tantos años. Voy a seguir siendo un bético más al lado de ellos defendiendo este sentimiento tan bonito".