Luiz Henrique, con el Betis presente

Luiz Henrique André Rosa da Silva se prepara para vivir hoy un día muy especial en su carrera. Tras despedirse de la afición del Fluminense en el encuentro de ida de octavos de final de la Copa de Brasil ante el Cruzeiro, en Maracaná el pasado viernes, el joven extremo brasileño de 21 años cierra hoy su periplo en el conjunto tricolor con la cita de esta noche (21:00) ante el Botafogo en el Clásico Vovo (denominado así por ser el clásico más antiguo de Brasil), que se disputa en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

A partir de ahí, el futbolista nacido en Petrópolis comenzará el 1 de julio su etapa en un Betis del que conoce cosas interesantes y del que destaca el estilo de juego de Manuel Pellegrini. Así lo expresó Luiz Henrique en una entrevista en el medio brasileño O Globo, considerando que el fútbol ofensivo que despliegan los verdiblancos le va a venir muy bien para explotar sus cualidades: "Sé que ganaron la Copa del Rey esta temporada. Sé que el equipo es muy bueno, tiene mucha calidad, juega siempre hacia adelante y eso puede ayudarme en mi juego. Me gusta su estilo de velocidad y buenos remates. Creo que podré ayudar mucho cuando llegue. Cuando me enteré de que me vendieron, fue una sensación muy buena. Todo futbolista quiere jugar en Europa. Incluso más joven como yo. Éste es el fruto de mi trabajo".

Idea "El Betis tiene mucha calidad y juega siempre hacia delante; podré aportar mucho cuando llegue"

El todavía jugador del Flu tiene claro que sus características de juego se pueden adaptar bien en su salto al fútbol europeo, aunque también se muestra autocrítico a la hora de mejorar algunos aspectos: "Juego de velocidad, regate y buenos pases. Creo que puedo aportar mucho con eso. También creo que Europa me ayudará a estar más relajado cuando esté frente a la portería rival, es algo que puedo mejorar".

Dentro de su objetivo personal en el salto que va a dar en su carrera, Luiz Henrique también se muestra ambicioso de cara a acudir a la selección de su país. El futuro jugador del conjunto de Heliópolis tiene una buena relación con Tite, actual seleccionador de Brasil, y espera hacer un buen trabajo como bético para tener opciones de ir entrando poco a poco en las convocatorias con la absoluta de la Verdeamarela de cara al Mundial de 2026 (Canadá, Estados Unidos y México): "Creo que, por supuesto. Y creo que puedo estarlo, sí, en las convocatorias después del Mundial 2022. Eso depende de mí, como siempre dice Tite. Para eso tengo que seguir siendo un niño que jugaba alegre y ligero en la escuela. Es mi estilo. No quiero saber quién está en el otro equipo, sólo pienso en mí. Allá en Europa, quiero mantener esa convicción siempre. Entonces sí, sueño y quiero estar en el Mundial 2026".

Objetivo "Sueño y quiero estar en el Mundial de 2026, tengo que seguir jugando alegre, como de niño en la escuela"

Por último, Luiz Henrique, casado recientemente, comenta cómo será su viaje a Sevilla: "Ella va, sí, pero durante los primeros meses estaremos sólo mi mánager y yo. Tengo que hacer la pretemporada con el Betis, así que me acompaña para ayudar a preparar todo. Está casi todo arreglado, casa y todo, pero ella se va más tarde". Entre el presente, su último partido con el Fluminense, y el futuro, el Betis, está el pensamiento de un jugador humilde y ambicioso, con ganas de seguir creciendo en su carrera. El horizonte verdiblanco de Luiz Henrique.