Luiz Henrique retoma el vuelo

Luiz Henrique, futbolista del Fluminense que el próximo verano recalará en las filas del Betis tras el acuerdo cerrado ya entre clubes en invierno, ha vuelto a recuperar la sonrisa después de varios meses en los que no lo ha pasado nada bien.

Primero, por una lesión de tobillo que le ha obligado a perderse algunos partidos con el conjunto de Río de Janeiro y, segundo, por las críticas que recibió por parte de la hinchada tricolor tras confirmarse que su futuro está en Heliópolis, pues es uno de los jugadores más queridos por la afición del Flu al estar formado en su cantera. Sin embargo, todo eso quedó atrás en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana (en la noche brasileña del pasado miércoles) cuando el joven extremo de 21 años hizo en el minuto 74 el gol del triunfo (2-1) de su equipo ante Junior de Barranquilla (Colombia) para acercarlo a octavos de final.

Alivio "Tuve una lesión y los hinchas también me presionaron mucho, por eso quería ayudar al equipo como he hecho"

Fue una liberación total para Luiz Henrique, que celebró su gol con Fred y rápidamente fue a abrazar a Fernando Diniz, que se estrenaba en el banquillo tras la reciente renuncia del veterano Abel Braga. Mucha tensión soltada para futbolista del cuadro tricolor, que al final del partido no pudo contener las lágrimas en la habitual entrevista a pie de campo. "Me siento más ligero. Tuve una lesión que me decepcionó mucho. Los fanáticos, que sé que me quieren, me presionaron mucho. Y tengo eso en mi cabeza, que necesitaba ayudar al equipo y hoy gracias a Dios estoy ayudando al equipo", dijo entre lágrimas Luiz Henrique, que prosiguió con su análisis del choque y de su partido a nivel personal: "Sabíamos que no sería fácil, pero luchamos, el nuevo entrenador nos dio mucha confianza, me dijo que jugara suelto, jugara feliz. Y gracias a Dios pude ayudar al equipo con uno más gol y una victoria más".

🔎 Luiz Henrique (21 anos) é o líder de dribles certos e assistências do @FluminenseFC na temporada 2022! 💎🔥⚔️ 22 jogos (13 titular)⚽️ 2 gols🅰️ 5 assistências🔑 23 passes decisivos🛠 7 grandes chances criadas🔄 44/72 dribles certos (61%!)💯 Nota SofaScore 6.99 pic.twitter.com/yYic3HcHJc — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) May 5, 2022

La actuación de Luiz Henrique, que jugó a pierna cambiada en la línea de tres mediapuntas (1-4-2-3-1) que dispuso Diniz, fue muy buena, buscando el juego asociativo siempre, como ocurrió en la jugada de su gol tras una buena combinación con Fred para batir al meta colombiano con un disparo seco con su pierna izquierda. Por ello, a pesar de ser cambiado en el minuto 80 por Marlon, la Conmebol lo eligió como MVP del partido disputado en Maracaná con un público carioca que acabó entregado a su equipo y a su futbolista.De esta manera quedaron en el olvido ya para Luiz Henrique ese malestar con su afición y esos problemas de tobillo sufridos a comienzos del mes de marzo en un encuentro ante Olimpia de Asunción correspondiente a la fase clasificatoria de la Copa Libertadores (Fluminense fue eliminado por el conjunto paraguayo y de ahí su participación en la Sudamericana), estando todo bastante tiempo en el dique seco y sin gozar, después, de mucha confianza en forma de minutos y titularidades.

Libertad "El nuevo técnico me dijo que jugara más suelto; gracias a Dios ayudé al equipo con un gol y un triunfo"

Aun así, el futbolista nacido en Petrópolis es el líder en regates realizados y asistencias del Fluminense en lo que va de temporada. Luiz Henrique suma 22 encuentros (13 de titular) con la camiseta tricolor, con dos goles, cinco asistencias, 23 pases decisivos siete grandes ocasiones realizadas y 44 de 72 regates realizados con acierto (61%) para firmar una nota (sofascore.com) de un 6,99. Un notable para un futbolista que ha retomado el vuelo con el Fluminense, con el que quiere rendir a un buen nivel antes de dar el salto definitivo a Europa en verano para enrolarse a las filas de un Betis que confía en sacarle rendimiento a este interesante futbolista.