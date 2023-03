Pellegrini: "Nos vamos a enfrentar al rival mas difícil de la Liga"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del encuentro ante el Real Madrid, tratando diferentes temas.

Fekir

"Lo más importante es que Nabil está bien. La operación salió de acuerdo a lo esperado. Ahora a esperar el plazo de recuperación. Es un jugador muy importante para nosotros. A mí me gusta tener a todos los jugadores en cada partido. Pero también no estando jugadores como él o Sergio hay un plantel que siempre ha respondido hasta ahora bastante bien y ojalá así sea de aquí en adelante".

Real Madrid

"El Real Madrid va siempre a por todas. Es un equipo que sale siempre a ganar en todos lados. Tiene individualidades muy importantes, juega muy buen al fútbol. Lo que no quiere decir que nosotros no tengamos nuestras posibilidades siendo el mismo equipo de siempre. Vamos a enfrentarnos al rival más difícil de la Liga".

Canales

"Sergio esta en recuperación, está cada vez mejor. No está en la lista de citados para el Madrid, pero a ver si llega al jueves. Va a depender de su evolución durante la semana, pero ya está prácticamente recuperado".

¿Quiénes formarán la línea de mediapuntas?

"Independiente de que haya algún jugador lesionado, siempre probamos variantes en los entrenamientos jugando con dos puntas, jugadores cambiando posiciones... Joaquín puede jugar en tres posiciones de la mediapunta, Rodri también… Veremos cuál es la mejor variante para este partido".

La plantilla siempre responde

"Tener una plantilla involucrada es importante. Después le toca al técnico elegir a los once iniciales y los cinco cambios son importantes, lo vimos contra el Elche. Lo importante es el espíritu que tiene el equipo para sacar los desafíos cada semana. Todos se sienten importantes y cuando juegan lo hacen a gran nivel".

Acción de Miranda y Aspas

"La acción de Miranda y Aspas no tiene nada que ver, a Juan le dan en la mano y se golpea. Si hubiera sido simulación hubiera dicho lo mismo que dije en la acción de Aspas. Quiero aclarar ese punto".

Ganar al Madrid

"Cada partido es distinto. Yo les exijo a los jugadores salir como siempre contra cualquier equipo, sabiendo que los errores cuestan caro. Vamos a jugar sin temor. A salir a ganar desde el primer minuto y si les ganamos, fenomenal, y si no ganamos que sea porque el Madrid fue superior a nosotros y no porque nosotros no jugamos a lo que somos capaces".

Juan Cruz

"Esta evolucionando bien, pero tiene por lo menos tres semanas o un mes más para poder participar".

Disparidad de criterios de los árbitros

"Personalmente no lo siento. Las cosas importantes en el Betis se lograron sin tratar de justificar en base a errores arbitrales. No hay predisposición de ningún árbitro de tratar de perjudicar a nadie. Se equivocan como seres humanos, están siempre expuestos a tener equivocaciones. Nunca he buscado justificaciones arbitrales cuando hemos perdido".