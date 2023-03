Canales, con la mente en el United

El futbolista del Betis Sergio Canales sigue dando pasos adelante en su proceso de recuperación con un único objetivo: estar el jueves en Old Trafford para jugar la ida de los octavos de final de la Europa League frente al Manchester United.

Sus sensaciones le hacen ser optimista y ayer, mientras sus compañeros se entrenaban a las órdenes de Manuel Pellegrini preparando el encuentro de mañana ante el Real Madrid, él saltaba al campo 2 de la ciudad deportiva para seguir trabajando en solitario dentro del plan específico de recuperación que comenzó el pasado domingo 19 de febrero, un día después de caer lesionado en el choque que los verdiblanco acabaron ganando (2-1) ante el Valladolid en el Benito Villamarín. A priori, la lesión muscular que padeció en aquel partido hizo saltar las alarmas, pero tras las pruebas realizadas la situación en torno al santanderino se calmó y éste se puso manos a la obra para superar un contratiempo que lo ha frenado justo cuando había alcanzado un excelente pico de rendimiento, el cual empezó a ascender ante el Celta.

Pese a la derrota (3-4) ante los celestes, el 10 verdiblanco marcó y cuajó una buena actuación, y ya en Power Horse Stadium confirmó que su mejor versión estaba de regreso. Gol y participación en los otros dos tantos del triunfo del Betis (2-3) ante el Almería en un partido en el que dio un recital de cómo un líder tiene que echarse la responsabilidad de su equipo a la espalda, con una lectura de partido perfecta. Su magia, confirmado, había vuelto.

Y ante el Valladolid volvió Canales a demostrar su capacidad de liderazgo a nivel ofensivo en un Betis que se adelantó muy pronto en el marcador gracias a un sensacional pase a Juanmi que éste no desaprovechó ante Masip. Y después, no dudó en lanzar y transformar el penalti cometido sobre Ayoze al filo del descanso. El Villamarín disfrutaba de Canales, pero tras el descanso el centrocampista no regresó al terreno de juego por culpa de unos problemas musculares, y con ropa ya de calle siguió el partido con mucha tensión desde la zona de banquillos. Con la victoria bética en el bolsillo (2-1), todo el foco empezó giró hacia el jugador heliopolitano, que tras conocer que esas molestias no eran muy preocupantes volvió a tirar de su excelente profesionalidad para comenzar una recuperación que tiene como objetivo, en estos momentos, estar a disposición de Manuel Pellegrini para el compromiso en Manchester.

Y más, después de que esta semana se conociera la grave lesión de rodilla de Nabil Fekir, que estará de baja lo que resta de temporada. Sin el galo, el papel de Canales en el Betis adquiere aún mayor importancia en la zona de creación de la parcela ofensiva por su visión de juego y capacidad de generar ocasiones de gol. Mañana no estará ante el Real Madrid, pero seguirá trabajando para no perderse tan atractivo partido en el Teatro de los Sueños.