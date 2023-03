La diferencia de pegada, el escalón

El Betis compitió con una tremenda dignidad ante el Manchester United en busca de una remontada que pudo ser algo más factible de haber tenido eficacia, pegada, en la primera media hora de partido, donde Juanmi desaprovechó dos ocasiones muy claras y Joaquín se sacó de la manga un zapatazo que acabó dando en la cara posterior del palo.

Y es que, tanto en Old Trafford como en el Villamarín, la diferencia de pegada decantó la eliminatoria a favor del equipo de Erik ten Hag, que está, mínimo, un escalón de nivel por encima de los verdiblancos. Además, como en ambos partidos, el equipo de Pellegrini fue superior en la primera parte, pero tras el descanso fueron mejores los de Manchester, con Bruno Fernandes demostrando su calidad. Al igual que Rashford, con un sensacional golpeo de balón con el empeine exterior para hacer estéril la estirada de un Rui Silva que antes del 0-1 ya salvó a su equipo, precisamente, ante el 10 del United.

Defensa

No quiso el Betis cometer ningún error con la pelota que permitiera al United lanzar rápidos contragolpes por medio de Pellistri, apoyado por Wan-Bissaka, y Rashford, que tras una primer tiempo bien controlado por Sabaly y los apoyos de un buen Pezzella, emergió en el segundo, pues antes del gol tuvo hasta dos oportunidades muy claras para marcar, pero se topó, en uno, con el meta verdiblanco y en otro remató muy alto tras un mal bote de la pelota.

El Betis acusó el gol y Bruno Fernandes siguió enseñando su calidad en el centro del campo a base de pases filtrados y buenos controles de la pelota. La entrada de Jadon Sancho también hizo sufrir a la zaga verdiblanca, que al final solventó bien cualquier atisbo más de peligro para que el Betis no encajara algún tanto más.

Ataque

El Betis hizo muy buenas lecturas ofensivas en la primera parte, con transiciones defensa-ataque cargadas de verticalidad. Joaquín estuvo muy bien de enganche y Juanmi, con Ayoze, buscaban los espacios entre los centrales y a la espalda de éstos para hacer daño. Y las ocasiones, muy claras, aparecieron pero los delanteros béticos, sobre todo Juanmi, no tuvo su noche y falló oportunidades que no normalmente no suele desaprovechar.

Y también por los costados percutió el Betis con Miranda y Sabaly, pero faltó en muchas acciones más acierto en el último pase. También lo intentó Canales, pese a lo complicado del marcador, a base de arrancadas en las que se le vio chispa, mientras que peores sensaciones dejó un Willian José muy apagado y apático.

Virtudes

El Betis volvió a competir. Dio la cara en todo momento y hasta tuvo la oportunidades de meterse en la eliminatoria de haber tenido más eficacia ante el gol en la primera parte.

Talón de Aquiles

En la segunda mitad, el United volvió a ser superior y dejó muy claro, con pegada, que está muy por encima del nivel actual del conjunto heliopolitano.