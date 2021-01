El Betis, a excepción de Lainez, sin más positivos por coronavirus

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa previa al partido de este lunes ante Osasuna ha expresado cómo está la situación del plantel con respecto a covid y los lesionados.

Cambio de planes de entrenamiento

"El cambio de entrenamiento fue producto del Covid, de los exámenes. Pero no hay nuevos positivos, así que a excepción de Diego Lainez el resto está en condiciones".

Bravo y Bartra

"Creo que a ambos les deben quedar unos quince días. No sólo es recuperarse de la lesión sino físicamente estar preparados".

Bajas y altas ante Osasuna

"Aitor entrenó tres días con el plantel. No siente dolor y está en condiciones para estar en la lista. Guido si lo forzamos podría haber llegado, pero no habría sido bueno. Dos partidos seguidos no puede jugar. Decidimos darle tres días más para que termine su recuperación completa al cien por cien".