Pellegrini: "Queremos la revancha de los puntos que la Real nos ganó aquí"

Además de analizar el momento de los jugadores tocados, Manuel Pellegrini ha mostrado su visión sobre el partido de mañana del Betis ante la Real Sociedad y otros aspectos, como el momento de Canales.

Real Sociedad

"Los partidos son complicados dependiendo del momento del equipo, de la actitud… Nosotros ganamos a Osasuna, el Madrid no. Hay muchos aspectos en eso, no cometer errores. Vamos a jugar contra la Real Sociedad que nos ganó en casa. Si invertimos ese partido estaríamos en Europa y ellos fuera. Queremos la revancha de esos puntos. Es un equipo difícil, con calidad, pero vamos a intentar imponer nuestro fútbol y busca el resultado desde el minuto uno para empezar la segunda vuelta mantenido los buenos resultados de los últimos partidos".

El regreso de Canales

"Creo que nunca un equipo depende de un solo jugador, pero su influencia es muy importante. Sergio está en un gran momento, tuvo esa lesión con la selección y estuvo fuera, pero volvió con las mismas ganas y su cuota de gol la estaba buscando con trabajo y le está viniendo bien al equipo. Su ambición de seguir progresando, de seguir teniendo cupo en la selección, de tirar del Betis para quedar arriba y jugar en Europa lo transmite al plantel y eso es una capacidad de liderazgo importante".

¿Le inquietaría que Canales volviera a la selección?

"En cuanto a Sergio, al revés, me encantaría que lo llamaran a la selección, es importante esa motivación para el jugador y sería un orgullo para el Betis y para él una consideración por su momento futbolístico. No tenemos egoísmo en ese aspecto, una la lesión le puede pasar en un entrenamiento o en cualquier lado".

La pegada de la Real arriba

"La diferencia entre ellos y nosotros es un partido el que nos ganaron en casa. Siendo un gran equipo, con muchos nombres, pero es ganable, como todos lo de la Liga. Vamos a ir con lo que nosotros sabemos hacer para superarlos en su cancha como ellos aquí a nosotros, fue un resultado engañoso el que lograron aquí".

Joaquín y Canales

"No compararía a Canales con Joaquín, son dos jugadores de gran nivel ambos. Joaquín con más trayectoria y en el Betis es una leyenda del club. Sergio es un jugador muy importante que está en la etapa alta de su carrera. Tienen diez años de diferencia, por ahora no se puede comparar. Las comparaciones no son buenas. Son dos jugadores para el Betis muy importantes y cada uno nos aporta lo que sabe dar".