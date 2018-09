Bartra, el 'Emperador' del Betis

Marc Bartra se ha convertido en uno de los referentes del Betis. Su llegada en el pasado mercado de invierno fue una de las claves de la mejoría de los verdiblancos en la segunda vuelta, en pos de lograr frenar la sangría de goles recibidos. Y en el recién comenzado curso también está llamado a ser otro pilar fundamental del cuadro de Heliópolis.

En último partido ante el Sevilla, pese a no poder acabarlo en los últimos diez minutos por problemas físicos, el central volvió a demostrar su valía en defensa, su jerarquía en el juego aéreo, rapidez en el corte, anticipación, colocación, elegancia al ir hacia arriba con la pelota... Muchos factores que convierten al futbolista nacido en San Jaime dels Domenys en el Emperador del Betis.

El defensa se ha acoplado a la perfección al club y a la ciudad, y su relación con la afición es magnífica

Su buen hacer lo demuestran, también, los datos. Así, según el portal whoscored.com, Bartra tiene un rating de 7,32 tras disputar 268 minutos en tres partidos de Liga, con una media de tres balones aéreos interceptados y un acierto de precisión en el pase del 91,3%. Una estadística que resalta su buen hacer en el campo, donde también se refleja ese momento dulce que el zaguero vive a nivel personal, algo fundamental desde que llegó al Betis.

Bartra atesora velocidad, buena colocación, juego aéreo, precisión en el pase y alma de líder

"Quería dar un gran paso a nivel deportivo y sentirme con confianza, también, en lo personal. Ser parte de esta gran familia, de esta ciudad, con esta afición. Siempre que doy un paso lo hago con sentimiento y esa es la manera de dar lo mejor de uno mismo", comentó el zaguero el día de su presentación como nuevo jugador verdiblanco, insistiendo en su deseo de sentirse importante en el Betis, algo que ha conseguido: "Lo que vengo a ganar es, sobre todo, el sentirme yo mismo, sentirme que cada vez que entreno, cada vez que estoy en el campo, sentirme importante. Sobre todo, aportar mi granito de arena para que este proyecto vaya hacia delante. Que estemos lo más arriba posible. Creo que hay muy buenos jugadores, muy buenos compañeros, que hay muy buen nivel y ese es mi objetivo". Meses después, Bartra transmite cosas positivas en el terreno de juego y fuera de éste, se siente identificado con la afición, desprende alegría en los entrenamientos y disfruta, como se puede ver en sus redes sociales, de la vida en Sevilla. Una integración total tanto en el Betis como en la capital hispalense.

Bartra, el día de su presentación en el Betis "Quería dar un gran paso a nivel deportivo, ser parte de esta familia, ciudad y afición"

No obstante, a nivel personal, Bartra tiene aún por delante el reto de regresar a la selección española. Pese a los méritos hechos, el futbolista del Betis se quedó sin disputar el Mundial de Rusia, y de momento no entra en los planes de Luis Enrique, que en su primera convocatoria decidió no citarlo. “Mi pensamiento ese ése. Hacer un buen trabajo aquí, vivir el presente para tener un mejor futuro. Vengo a darlo todo para estar en el Betis y seguir estando en la selección. Estos son mis objetivos”, añadía Bartra en su primer día oficial como bético.

Llama la atención que pese a su nivel en el Betis, no fuese al Mundial ni citado por Luis Enrique

Desde entonces, su magnífico rendimiento lo han convertido en un jugador fundamental que, al igual que el resto de compañeros, tiene la ilusión de conseguir cosas importantes en el cuadro verdiblanco. Tanto es así que su experiencia en la Liga de Campeones con el Barcelona y el Borussia Dortmund será un plus importante para un Betis que en el regreso al Viejo Continente cuenta en sus filas con un emperador, el Emperador Bartra.