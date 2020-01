El Tottenham acaba de anunciar que ha ejecutado la opción de compra que disponía para fichar en propiedad a Giovani Lo Celso, por lo que el Betis recibirá 32 millones de euros más por el argentino, que se suman a los 16 en los que fue tasado el préstamo en el mes de agosto.

"Nos complace anunciar que hemos ejercido la opción de convertir el préstamo de Giovani Lo Celso del Real Betis Balompié a una transferencia permanente. Gio ha firmado un contrato con el Club hasta 2025. El mediocampista ha tenido actuaciones impresionantes después de establecerse en el equipo, tras una lesión en la cadera que restringió su tiempo de juego en la primera parte de su préstamo en el club", ha informado el Tottenham en un comunicado, en el que también ha comunicado el adiós de Christian Eriksen, que jugará en el Inter.

"El Tottenham Hotspur FC ha ejercido la opción de compra que tenía sobre el jugador Giovani Lo Celso, que dejará la disciplina del Real Betis Balompié de forma definitiva el 1 de julio de 2020. El club quiere agradecer al futbolista argentino los servicios prestados y le desea la mejor de las suertes en el futuro", ha expuesto a su vez el Betis en un comunicado.

El propio José Mourinho, entrenador del Tottenham, ya venía advirtiendo en los últimos días del progreso de Lo Celso y de que el futuro del argentino pasaba por continuar en Londres. "Creo que Lo Celso merece esta decisión y que el club haga efectiva la opción, porque ha evolucionado enormemente desde que soy el entrenador aquí. Se lo ha ganado y seguirá. Ha forzado esta elección al propio club", aseguró el entrenador portugués.

En el Betis existía el convencimiento de que el Tottenham ejercería ahora en enero esa opción de la que disponía por Lo Celso, ya que le suponía pagar ocho millones de euros menos que si aguardaba al final de la temporada. La operación supone la mayor venta de la historia del club verdiblanco, aunque a esos 48 millones habrá que restarle la parte que corresponde al PSG, que se reservó un 20% de la plusvalúa, y otras cantidades que pertenecen al jugador.

