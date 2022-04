Pellegrini: "Esta Copa es para ustedes"

Mesurado también en los éxitos, Manuel Pellegrini sí se ha emocionado en la celebración de la Copa del Rey del Betis por las calles de Sevilla. El técnico, tanto en su discurso oficial como luego en el balcón del Ayuntamiento ante los miles de béticos que han llenado la Plaza Nueva, le ha dedicado el triunfo a la afición, el motor del equipo durante la temporada.

"No me imaginaba este cariño, teníamos ayer la obligación de ganar en la cancha. Nosotros hemos generado una ilusión importante en la gente. Queda camino por recorrer con buen fútbol. Logramos llegar a la final. Desde que salimos hacia el estadio sabía que era difícil perder, con la exigencia y convencimiento no era casualidad de por qué estábamos en la final. Se dio el título de la manera más dramática, pero tiene todo el valor. Felicito a los jugadores. Cumplimos lo que quiso el hincha del Betis, estamos en Plaza Nueva y había que traer la Copa. Muchas gracias", comentó el técnico verdiblanco en el Salón Colón del Ayuntamiento.

"'¡Viva el Real Betis Balompié, viva España y viva el señor Pellegrini. Manuel, Manuel, Manuel Pellegrini", gritó Joaquín desde el balcón del Ayuntamiento, lo que obligó al entrenador a tomar de nuevo la palabra para dirigirse a los hichas. "Agradecerles a toda la gente del Betis. Se merecían esta Copa y es para ustedes. Gracias a ustedes. Ustedes son los responsables de que tengamos la Copa aquí", incidió el preparador chileno, que escuchó cómo el beticismo coreaba su nombre.