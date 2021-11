Pellegrini, con los húngaros en la mirilla

Manuel Pellegrini no quiere ningún tipo de relajación ni exceso de confianza en sus jugadores de cara al partido ante el Ferencvaros. El chileno sólo piensa en ganar y esperar a lo que pase en Alemania entre el Bayer y el Celtic para ver si los verdiblancos confirman la clasificación dentro del Grupo G o bien se la juegan en la última jornada en Glasgow.

Por eso avisó ayer en la sala de prensa de la importancia que tiene para el Betis el duelo ante los húngaros: "Es un partido muy importante, pero dependemos de otros resultados. Tenemos que estar centrados en ganar. El Ferencvaros está eliminado y eso lo convierte en un rival más complicado al jugar sin presión. Si el Celtic gana sus dos partidos se mete, a ver qué hace el Leverkusen de local. Trataremos de sumar los tres puntos y ya veremos qué hay que hacer en la última fecha".

El Ingeniero quiere que su equipo siga mostrando las señas de identidad que recuperó ante el Elche, de ahí que insistiera en el peligro de un rival del que no se fía: "Siempre ganar da tranquilidad. Una semana a la que a lo mejor externamente se le dio mucha importancia, internamente se manejó tranquila y la mejor reacción fue en ese partido. Nuestra intención siempre es salir a por el partido desde el comienzo, presión en el campo contrario, que no nos hagan goles... Mañana tenemos que hacer un buen partido ante un rival sin presión y va a ser un partido abierto, por eso tenemos que estar concentrados y no conceder goles. El Ferencvaros no ha ganado pero han sido resultados estrechos. Tenemos que hacer un buen partido si queremos puntuar".

Cuestionado por las opciones de quedar primeros de grupo, Pellegrini dejó claro que no hace cuentas, que sólo piensa en vencer al Ferencvaros: "No dependemos de nosotros. Nosotros podemos ganar los dos partidos y el Bayer uno y nos supera por diferencia de goles. Nos centramos en ganar y ya veremos qué pasa en la última fecha".

Y es que el preparador verdiblanco tiene un buen concepto del cuadro de Budapest, del que destacó su buen funcionamiento a nivel colectivo en una idea de juego ofensiva en busca de la portería rival: "El Ferencvaros me parece a mí el más grande o uno de los más grandes de la liga húngara. Sale a ganar siempre, es un equipo ofensivo que trata de tener un fútbol creativo, y por eso tenemos que estar preocupados. Por más que estén eliminados, si pensamos que ganamos antes de jugar cometeríamos un error. Todos los partidos que ha hecho en Europa League, si bien no ha podido ganar, han sido resultados estrechos, con ocasiones claras. Creo que hizo mejor papel que nosotros con el Bayer en Alemania".

"Nombrar sólo a un jugador del Ferencvaros es injusto. Tiene delanteros peligrosos y defensas fuertes. Analizamos al rival como un todo. No sabemos si jugará con cuatro o cinco defensores. Nosotros tendremos que mantener nuestra línea", concluyó Pellegrini.