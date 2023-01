Pellegrini: "Este plantel ha respondido siempre en momentos complicados"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, además de ofrecer el parte de bajas, con esa ausencia destacada de Nabil Fekir, ha analizado la eliminatoria de Copa ante Osasuna.

El momento de Abner

"Abner es un jugador que nos puede dar mucho, tiene buena técnica y velocidad. Es joven, tiene que tener un período de adaptación. Cumple con las necesidades al salir de Álex Moreno. Abner va estar mañana citado para el partido".

Cómo ve al equipo

"El futuro lo veo como siempre. Tenemos que usar el plantel como lo hemos hecho normalmente. Creo que este plantel ha respondido en momentos complicados. Esperamos intentar sacar adelante este partido pese a las bajas".

Osasuna

"Rival difícil, está haciendo una buena temporada. Tiene una idea muy clara y definida con el mismo técnico. Va a ser un complicado rival. Ojalá que estemos a la altura del partido anterior para poder superarlos".

El hecho de jugar en casa

"Si me pregunta antes del sorteo prefiero jugar en casa, tenemos apoyo del público y en casa se gana más, según las estadísticas. Pero si creyendo que por jugar en casa vamos a pasar, estamos equivocados. Lo más importante es el rendimiento individual de los jugadores y el espíritu de equipo que hemos reflejado en esta competición".

Eliminar las prórrogas

"Con la dinámica e intensidad con la que se juega hoy al fútbol… En esos 30 minutos había 3-4 jugadores nuestros acalambrados y del Barça, igual. Ya se juegan más de 90 minutos y con 30 más, el riesgo de lesiones son más altas. Para mí debiera ser siempre 90 minutos más el descuento y después directo a los penaltis".

Desenlace de la Supercopa

"Hay que llegar a la final y después habría que ganar al Madrid. Sí me deja, viendo el partido del Barcelona ante el Madrid, la imagen del equipo. Nunca nos desarmamos y Ter Stegen sacó tres o cuatro balones de gol. En la segunda parte fuimos superiores al Barça".

Mantener un alto nivel competitivo

"Somos un equipo que intentamos jugar siempre con la misma intensidad. Independientemente de la competición que juguemos intentamos ser un equipo fuerte desde el comienzo. No hay equipo A ni B. Hay un rendimiento importante que me permiten hacer rotaciones. Con un calendario tan cargado es indispensable que cada jugar se sienta importante. Me centro en el espíritu de equipo del Betis".