Pellegrini: "Volvemos a depender de nosotros, jugamos con la Real en casa"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha analizado en DAZN el partido ante el Espanyol, el cual le deja muy satisfecho.

Tranquilidad

"Seguimos en puestos de Europa league, pero algunas veces se dan partidos como el del otro día. Hoy hicimos un partido completo y creamos ocasiones, que es lo que nos faltó en los encuentros anteriores".

William Carvalho

"Con William hicimos un cambio táctico, estuvo más suelto. Necesitábamos más creación y tiene mucho talento. Me gusta exigirle mucho proque tiene capacidad. Va a seguir demostrando a dónde tiene que llegar y seguro que vuelve a llegar a la selección portuguesa. Es un jugador distinto que nos da mucho".

Ovación de los béticos

"Es imposible no escuchar a los béticos cuando me alientan a mí o un jugador. Siempre, he agradecido a la hinchada el apoyo que me da desde el primer día. En el campo intentamos entregarlo todo siendo un equipo competitivo que pelea con los grandes pese a las limitaciones que tenemos".

Ayoze

"Sabíamos que nos podía dar algo importante. No sólo hace goles si no el volumen ofensivo que produce es importante, pues no pierde balones y se asocia bien. Ojalá mantengamos este rendimiento. Contento de que haya podido venir para aportar".

Clasificación

"La miraré en la fecha 38. Ahora, a tratar de ganar a Osasuna. Volvemos a depender de nostros. Jugamos aquí en casa contra la Real. Queda mucho. Tratamos de recuperar el funcionamiento como en equipo en este partido y es algo que me deja muy contento".