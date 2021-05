El Betis ha recuperado la sonrisa tras la importante victoria ante el Granada y su entrenador, Manuel Pellegrini, ha insistido en la enorme motivación de su equipo antes de visitar a un Eibar que también se juega la permanencia.

"Esperamos a un Eibar complicadísimo, que pelea por mantenerse. Esa motivación es muy grande, pero la motivación por jugar en Europa debe ser mayor. Aquí hicieron un gran partido y nosotros jugamos muy mal, esperamos que el panorama sea diferente", ha asegurado el técnico chileno, que no piensa cambiar de estilo: "Personalmente creo que la mejor manera para sumar puntos es seguir haciendo lo mismo y jugar de la misma forma. Si pensáramos que de otra forma se ganan más puntos hubiéramos cambiado hace meses. Debemos tratar de mantener nuestra filosofía ante el Eibar". "Es un tema de matemáticas, no mío. Si ganamos y gana el Villarreal, estaríamos en la misma distancia. Veremos qué pasa con la Real Sociedad también por la quinta plaza. La ambición es conseguir el máximo de puntos posibles, si ganamos al Eibar la séptima posición estaría asegurada pero no habríamos alcanzado aún lo que queremos", ha añadido sobre el objetivo de la temporada.

Sobre el estado de sus jugadores, Pellegrini también ha sido optimista pese a la acumulación de esfuerzos. "El equipo está bien, aunque estemos terminando la temporada y llevemos muchos partidos. Físicamente estamos muy bien, siempre apretamos en los finales, veo al equipo muy entero. Estamos analizando la opción de colocar a mejor equipo para mañana", ha señalado el chileno, que ha disculpado a Marc Bartra por su error del lunes: "Todos los jugadores saben de su rendimiento y se sienten responsables cuando cometen un error. Pero el partido se ganó y también con intervenciones muy buenas de Marc. Son cosas del fútbol, veo a Bartra recuperado y tiene experiencia, eso le puede pasar a otro también".

También se ha referido Pellegrini a las imágenes del vestuario celebrando por todo lo alto la victoria ante el Granada, incluso en aquellos jugadores que han venido jugando menos. "Refleja el espíritu del plantel, todos los minutos tuvieron minutos durante la temporada. También vi a Joel Robles celebrando el triunfo con sus compañeros. Eso refleja el ambiente que hay, la responsabilidad es de todos. Cuando se ve más cerca, hay alegría en todos los jugadores. Sólo pueden jugar once, pero hay un plantel de 25 y todos pelean por un puesto. Me alegra que se mantenga hasta el final ese ambiente positivo para el objetivo común de clasificar al Betis para Europa. Ser egoísta nunca será el ambiente de un plantel ganador", ha señalado el técnico, que también se ha acordado de los hinchas: "Es cierto que no hemos podido tener a la afición apoyando en el estadio, pero yo estuve nueve años en España y conozco a la afición del Betis. Queremos entregar un logro a una afición que ha sufrido mucho por el lado sanitario. El plantel siempre está pensando en que en los asientos vacíos siempre hay un hincha o una familia detrás".

