Pellegrini: "Tenemos una espina clavada con la Copa"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha comparecido en la sala de prensa de la ciudad deportiva antes del estreno del equipo verdiblanco en la Copa del Rey ante el CFI Alicante, y el técnico chileno ha reconocido que aún tiene presente la eliminación del pasado años. "Nos quedó una espina clavada", ha indicado Pellegrini, que tampoco renuncia a nada en esta nueva competición.

Además, el preparador ha señalado que realizará cambios en la alineación, después de que jugadores como Canales o Guido Rodríguez no vayan a entrar en una convocatoria en la que sí estará Fekir.

Copa del Rey

"No sé si es la que mas ilusión nos hace, todas las competencias son importantes y hay que tomarlas con la misma seriedad. Nos quedó una espina clavada cuando nos eliminó el Athletic de Bilbao en el 93, en un partido que merecimos ganar y nos privó de disputar las semifinales. Ahora es un nuevo desafío, es la tercera competición y la vamos a jugar sin privilegiar una sobre otra".

Rotaciones

"El plantel ha tenido una carga pareja de partido, pero van a haber cambios, como los ha habido entre la Liga y Europa. Vamos a tratar de hacer el mejor equipo, que es lo más importante para tratar de ganar el partido. Luego veremos el del Barcelona".

Reto

"No es un reto personal, para mí son retos todos los partidos que se disputan. No hemos tenido bunas actuaciones en la Copa en los equipos anteriores por distintos motivos, pero cada partido es distinto. Esperemos esta vez llegar más arriba que la pasada temporada aquí en Betis, que es el presente".

Estadio

"El campo no es el del Alicante, es el de Alcoy. Es de pasto natural, así debería jugar siempre toda la Copa. Está en unas condiciones normales, ojalá el clima nos ayude, que no haya temporal de lluvia. Del rival grabamos el último partido, lo tenemos en estudio para no tener sorpresas".

Cantera

"Fran Delgado no está convocado, tampoco pude contar con él la pasada semana, tuvo problemas de saluda. Kike sí está en la lista apara viajar, al igual que Joel y Dani Rebollo con Rui Silva, van tres porteros.