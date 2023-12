Betis - Rangers: Otra prueba de fiabilidad

Cita de importante valor para el Betis esta noche en el Benito Villamarín, donde se juega la primera plaza del Grupo C.

Y para ello, los verdiblancos dependen de sí mismos, de ahí que para no entrar en ningún tipo de cuentas con lo que pueda suceder en Limasol, una victoria los metería directamente en los octavos de final de la competición sin tener que jugar un play off contra un equipo caído de la Liga de Campeones. Cosa que en estos momentos, y ante un calendario tan exigente y cargado a la vuelta de la Navidad, no es baladí. Por ello Manuel Pellegrini y Rubén Cousillas han estado en estos días de entrenamientos dando un claro mensaje a los jugadores a la hora de hacerles ver lo mucho que se juegan al calor de una afición que responderá con una buena entrada en Heliópolis.

El primer paso en la búsqueda de esa victoria será ver al Betis de siempre, como bien dijo ayer Manuel Pellegrini en la comparecencia previa a este compromiso, ver a ese Betis fiable en su estadio, donde todavía no conoce la derrota en lo que va de temporada. Un equipo verdiblanco sólido con Isco a los mandos para evitar que suceda lo mismo que en Ibrox Park en el estreno de la fase de grupos, donde el Rangers se llevó la victoria (1-0). El costasoleño estará en un once en el que una de las dudas radica en la portería.

Los verdiblancos confían en seguir demostrando la fortaleza en Heliópolis para lograr un triunfo con el que sellar el pase directo a octavos

En el lateral derecho debe actuar Bellerín, en el izquierdo Miranda y en el centro de la zaga Pezzella con Marc Roca. William Carvalho será la gran novedad acompañado por Guardado en el doble pivote, con el de Arroyo de la Miel por delante. Assane por la derecha y Ayoze por la izquierda ocuparían las bandas y arriba estaría Borja Iglesias, dentro de las rotaciones que suele realizar siempre el preparador chileno.

William Carvalho y Guardado, al tener que jugar Marc Roca de central con Pezzella, serán los encargados de llevar la manija en la medular

El Betis tendrá delante a un Rangers que con la llegada de Philippe Clement al banquillo, como recambio de Michael Beale, ha reconducido su situación, con un bagaje de nueve victorias en los últimos doce partidos. Esto ha permitido a los protestantes situarse a cinco puntos del Celtic, en su liga, con un partido menos, además de tener la opción de ganar un título el próximo domingo en Hampden Park si son capaces de derrotar al Aberdeen en la final de la Copa de la Liga. No obstante, el último empate (1-1) en Glasgow ante el Aris Limassol obliga al Rangers a ganar para no depender del resultado en Chipre en su objetivo de estar en la siguiente ronda.

El cuadro de Heliópolis necesita que Isco mantenga su actual y magnífica versión ante un rival que también se juega pasar de ronda

Clement tiene para este duelo ante los verdiblancos varias ausencias. Sobre todo, en el centro del campo, donde no estarán Tom Lawrence, Ryan Jack y Nicolas Raskin. Tampoco jugará el delantero Danilo, lesionado, aunque el técnico galo recupera al medio ofensivo ecuatoriano José Cifuentes, uno de los referentes de un Rangers que regresa a la ciudad donde en mayo de 2022 jugó la final de este torneo ante un Eintracht que se llevó el título en los penaltis.

El Rangers ha mejorado mucho con su nuevo técnico y estará arropado en Heliópolis con dos mil quinientos hinchas

Ahora, el cuadro glasguano busca seguir vivo en una competición donde tiene depositadas muchas esperanzas, de ahí que afronte el partido concienciado de lo mucho que está en juego y arropado por dos mil quinientos hinchas. Deberá, por tanto, el Betis fajarse el máximo para imponer su mayor calidad y lograr un triunfo en una de esas noches grandes del balompié.