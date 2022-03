Betis - Rayo, vuelta semifinales de Copa, en directo: Se acabó, el Betis a la final (1-1)

17 años después, el Betis volverá a disputar la final de la Copa del Rey. Con el 0-1, el Betis apretó y la entrada de Joaquín dio otro aire al Betis cuando peor estaban los verdiblancos. Al final salió ese espíritu de equipo para empatar la eliminatoria en el último suspiro con el tanto de Borja Iglesias. Con el pitido final, estalló de júbilo el Villamarín. Además de disputar la final de Copa, el Betis se clasifica para jugar la Supercopa de España, lo que a su vez le permitirá quitarse las primeras rondas de la Copa de la próxima temporada.

🏆 ¡¡HABEMUS FINALÍSIMA!!La Cartuja de Sevilla recibirá al @valenciacf y al @RealBetis en el partido por el título.👏🏻 El 23 de abril la capital hispalense se convertirá en el epicentro del fútbol español.#CopaDelRey | #LaCopaMola | #CelebrarEsGanar pic.twitter.com/5OGqvYc0OH — RFEF (@rfef) March 3, 2022

FINALLLLLLLLLLLLLL

94' PERDONÓ JOAQUÍN EL 2-1. TREMENDO FALLO. PUDO SENTENCIAR EL BETIS.

92' GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DEL BETISSSSSSS BORJA IGLESIASSSSSSSS. Gran acción de Joaquín, pase a Canales y el centro lo acaba rematando el Panda.

90' Se añaden cinco minutos.

81' GOL DEL RAYO. Golazo de falta directa de bebé que sorprende a Claudio Bravo.

75' Otra ocasión clara para el Betis. El mejor momento del Betis en la segunda parte. El Villamarín aprieta.

72' Ocasión clarísima para el Betis, que desaprovecha un tres para dos por medio de Fekir.

70' Buena acción ahora del Betis que acabó con un disparo alto de William Carvalho.

64' Sigue el Rayo llevando la iniciativa ante un Betis que en alguna contra intenta llegar con peligro. Partido abierto.

54' Aprieta el Rayo y el Villamarín canta el himno animando a los suyos en estos delicados momentos.

46' Arrancó el partido con un primer acercamiento peligroso del Rayo.

SEGUNDA PARTE

Empate sin goles en el Benito Villamarín en una primera parte en la que el Betis fue de más a menos. Comenzaron los verdiblancos apretando al Rayo y gozando de alguna ocasión de peligro como un remate de cabeza de Juanmi. Sin embargo, los franjirrojos, con su presión y entradas por los costados, equilibraron la contienda hasta que empezaron a tener mejores sensaciones que los de Pellegrini. Sólo una acción de Álex Moreno pasada la media hora destacó en un Betis que jugó con fuego en algunas pérdidas en los minutos finales de la primera parte.

DESCANSO

45' Se añade un minuto.

36' Ocasión para el Betis. Acción de Álex Moreno, cuyo centro toca Luis Suárez y casi pasa por debajo de las piernas del meta rayista para colarse en la portería.

35' Sigue el partido abierto e igualado, con el Rayo ahora acercándose con más frecuencia a la portería de Bravo.

25' Partido igualado, el Rayo se sobrepuso al empuje inicial del Betis y tiene algo más la pelota.

15' Intenta el Rayo replicar al Betis con algún acercamiento peligroso. Mucha intensidad en el juego.

5' Primera ocasión para el Betis. Centro de Sabaly y remate de Juanmi que detiene Luca Zidane. Intenso inicio de partido por parte de ambos contendientes, con los locales apretando y acercándose a la portería rayista.

1' Arranca el partido en el Villamarín.

PRIMERA PARTE

20:57 Saltan ambos equipos al terreno de juego.

20:50 Se retiran ambos equipos a vestuarios. Diez minutos para que el balón empiece a rodar.

20:37 Siguen entrando cada vez más aficionados béticos al Villamarín. Ambiente de partido grande.

20:21 Ya saltaron los equipos al calentamiento.

20:09 Homenaje previo del Betis a Ángel Cuéllar por parte de Ángel Haro, José Miguel López Catalán y Rafael Gordillo.

20:01 También hay once ya en el Rayo Vallecano.

20:00 Ya hay once en el Betis, con cinco novedades.

19:55 Manuel Pellegrini ha atendido a los medios oficiales del club analizando el partido: "Partido en casa y desde el primer minuto hay que olvidar el resultado de Madrid. Después tendremos un mes y medio para disputar esa final. No podemos jugar con el resultado. Es un rival creativo, tenemos que hacer un partido completo en defensa y ataque. Las dinámicas negativas no influyen en el siguiente partido. No hemos mirado la racha en la que vienen ellos. Fue un espectáculo ver cómo nos apoyó la afición. Ojalá le podamos corresponder con un triunfo hoy".

19:52 También llegó ya el Rayo Vallecano al feudo verdiblanco.

19:45 Espectacular recibimiento de la afición del Betis a su equipo. Ambientazo en Heliópolis.

19:30 Así ha sido la salida del Betis de su hotel de concentración rumbo al Villamarín.

Así ha sido la salida Del @RealBetis de nuestro #hotel tras la concentración para la disputa de la vuelta de la semifinal de la #CopaDelRey ⚽️🏨#DíadeBetis #realbetis pic.twitter.com/T31yARlgHh — Hotel Silken Al-Andalus (@SilkenAlAndalus) March 3, 2022

19:15 Amplio dispositivo de seguridad en el Benito Villamarín, en cuyos aledaños cada vez se observan más béticos.

19:00 Esto dijo Andoni Iraola, técnico del Rayo, en la previa del partido. Repasamos las palabras del preparador franjirrojo.

18:35 Repasa las palabras de Manuel Pellegrini en la previa del partido, en las que apuntó el doble objetivo que el equipo verdiblanco se juega esta noche.

18:10 El Betis ha preparado un mosaico especial para el partido y solicita la colaboración de los aficionados para que luzca en el Benito Villamarín.

¡Tenemos 𝐦𝐨𝐬𝐚𝐢𝐜𝐨! 🔝😍Coge tu escudo en el torno de acceso al Villamarín y atiende a las instrucciones de nuestros Voluntarios Verdes 💚🔥#DíaDeBetis #CopaDelRey pic.twitter.com/CgB2tJPKsK — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) March 3, 2022

17:45 45 años después, Heliópolis quiere una fiesta. Esta es la previa del partido.

17:30 Esta semana hablamos en Diario de Sevilla con Luis Fernández, ex lateral verdiblanco que estuvo diez años en Heliópolis, siendo campeón de la Copa de 2005.

17:15 Hay un lugar al que los béticos tienen muchas ganas de volver. Los propios medios del club pusieron una bonita foto.

17:00 Los béticos se han levantado este jueves con el gusanillo en el estómago, fruto de esos nervios ante tan importante partido. Por ello, la Grada Gol Sur 1907 ha hecho un llamamiento para acompañar al autobús del equipo verdiblanco al estadio. Se espera un ambiente de gala.

Llamamiento al beticismo. Mañana el primero metemos nosotros. #ContraTodoContraTodos pic.twitter.com/fuHX2WOlcA — GOL SUR 1907 (@GolSur1907) March 2, 2022

16:45 Los futbolistas del Betis están cien por cien concentrados en el partido y no faltan sus mensajes en las redes sociales, como es el caso de Borja Iglesias, protagonista en el partido de ida con un golazo.

16:15 ¡Muy buenas tardes! Bienvenido a esta importantísima cita que tiene el Betis en Heliópólis ante el Rayo en busca del pase a la final de la Copa del Rey. Los verdiblancos parten con la ventaja del 1-2 logrado en la ida y quieren certificar el pase a la final ante el Valencia. Contaremos todo lo que vaya pasando en la previa y durante un partido que puede ser histórico para el beticismo, que ansía volver muy pronto a la Plaza Nueva para celebrar un título.

Previa. Llegó el día. El partido, por ahora, más importante de la temporada para el Betis, que puede meterse en una final de la Copa del Rey 17 años después. El beticismo aguarda esta cita con mucha ilusión, con el objetivo de disfrutar de una noche inolvidable en el Benito Villamarín viendo a su equipo sellando el pase a la gran cita del 23 de abril en el Estadio de La Cartuja.

Atrás ha quedado ya el derbi del pasado domingo. Sólo con el Rayo en la mente lleva el Betis mucho tiempo, consciente tanto Manuel Pellegrini como los jugadores de lo mucho que está en juego. Y es que si el equipo verdiblanco se mete en la final, peleará por conseguir la Copa y disputará la próxima edición de la Supercopa de España, como bien indicó Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al partido.

El chileno no quiere que haya exceso de confianza en ningún momento y confía en que sus jugadores ofrezcan un rendimiento individual alto en pos de poder brindarle a los aficionados verdiblancos una alegría después de muchos años. Enfrente estará un Rayo que llega en una racha negativa de cinco derrotas seguidas (cuatro en Liga y una en Copa) y también con mucha ilusión de poder voltear la eliminatoria, de ahí los avisos del Ingeniero.

De cara a este compromiso, Pellegrini continúa con cinco bajas, las de Martín Montoya, lesionado de larga duración, Víctor Camarasa, Rodri, Miranda y Diego Lainez. Sí confirmó el técnico bético, con respecto al once, que Bravo, cuestionado por su titularidad y actuación gris en el derbi, será de la partida desde el inicio. Mientras, en el Rayo, la principal novedad es la duda de Falcao, con molestias en el gemelo.

Así se presenta un partido en el que habrá un sensacional ambiente en las gradas del Benito Villamarín y que será dirigido por Martínez Munuera, con Mateu Lahoz muy pendiente de todo lo que vaya ocurriendo en la sala VAR.