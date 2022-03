Heliópolis quiere fiesta 45 años después

Para ello Pellegrini contará con su once de gala. Anunciado Claudio Bravo en la portería, en un refuerzo al veterano meta tras su gris reaparición en el derbi, el técnico tiene a su disposición a todos los elementos que han sido fundamentales en la temporada. A la espera de las decisiones finales, sobre todo en lo que al centro de la zaga se refiere o al delantero elegido para la ocasión, Pellegrini contará con Álex Moreno, Guido, William Carvalho, Canales, Fekir y el goleador Juanmi, más el siempre valorado comodín de Joaquín, la base que ha sustentado el excelente rendimiento colectivo.

Pero el Betis no quiere detenerse demasiado en el rival. Una de las claves del excelente rendimiento en las tres competiciones ha pasado por mantener siempre una identidad, más allá de las cualidades del contrincante. La renta obtenida en la ida , además, debe servir para atemperar los nervios propios de un duelo a las puertas de la deseada final y esta vez con el Benito Villamarín como escenario.

Nadie quiere perderse el partido y tanto Fekir como Canales recibieron luz verde. El francés, entre algodones tras la dura entrada de Acuña, sonrió el lunes, cuando comprobó que las molestias no iban a pasar a mayores y ayer ya se ejercitó con sus compañeros; el cántabro, por su parte, tiene una motivación especial con la Copa, después de la espinita que se le quedó el pasado año. Son los dos líderes del equipo verdiblanco, a los que se suma William Carvalho cuando el Betis luce con la pelota, como ya demostrase en Vallecas con un gol que pasó a la historia de la competición por su belleza.

Noche para la historia en Heliópolis. Casi 45 años después, el Betis buscará su pase a una final de la Copa del Rey ante su gente, con un Benito Villamarín casi repleto y con ganas de fiesta. Nadie quiere confianzas, el primero un Manuel Pellegrini que ha mimado a sus jugadores para llegar con su once de gala ante esta cita con el Rayo Vallecano . Pero los condicionantes, y también los méritos adquiridos tras el duelo de ida en Vallecas (1-2), otorgan a los béticos el rol de favoritos, una cuestión que deberá ser manejada con acierto.

Fekir y Canales, OK; Falcao, baja

A 22 jugadores concentró ayer Manuel Pellegrini, que ofreció una lista de convocados a la que regresaron Sabaly, tras las molestias que le impidieron estar en el derbi, y Juanmi, que fue baja en Nervión por acumulación de amonestaciones. Además, el entrenador verdiblanco podrá contar con Nabil Fekir y Sergio Canales, que ya se ejercitaron por la mañana con el resto de sus compañeros, e incluso con Héctor Bellerín. "Estará en la citación, aunque no sé si para completar los 90 minutos", expuso Pellegrini sobre el estado físico del lateral diestro. En el rival, el Rayo Vallecano, no se conocerá la lista hasta momentos antes del partido, como es habitual en Andoni Iraola, que sí descartó al colombiano Falcao. “Tiene una lesión muscular pequeñita y ahí no hay opción de poder arriesgar”, señaló el técnico vasco sobre el delantero.