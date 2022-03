Pellegrini: "Tenemos la posibilidad de jugar por dos títulos, la Copa y la Supercopa"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido de este jueves ante el Rayo, analizando diferentes cuestiones.

¿Algún paralelismo con el partido ante el Zenit?

"No creo. Hay un paralelismo, ganamos en Rusia y en Vallecas, pero no es un resultado definitivo. Cada partido es distinto, hay que tener la confianza de seguir jugando de una determinada manera que nos ha permitido llegar hasta aquí. Mañana vamos a salir a buscar el partido independientemente del resultado de ida".

Estado anímico del Betis

"El equipo está muy bien anímicamente. De los últimos 13 partidos ganamos 9. Perdimos ante dos rivales de Champions. Llevamos alrededor de 14 meses en un rendimiento estable. Hemos logrado hacer una base para estar en tres competiciones. Mañana es el penúltimo paso en la Copa del Rey. Estamos ilusionados por brindarle a la afición el pase a la final".

Histórico

"Por supuesto que da la sensación de que es histórico. Nos va a permitir tener la posibilidad de jugar por dos títulos, la Copa del Rey y la Supercopa. El logro es algo importante. Todo el resto dela campaña son momentos buenos: ubicación en la tabla buena, pero con logros. Y mañana por supuesto sería un logro".

Ganar la Copa del Rey con el Betis

"Sería algo muy importante para el hincha del Betis, que se lo merece por cómo sigue al equipo. Poder darle esa alegría a los hinchas del Betis sería extraordinario. Mañana sería el pase a la final, luego quedaría un mes y medio para la final. Mañana seria la posibilidad de pelear por dos títulos, la Copa y la Supercopa".

Doblas, Fernando, Alexis… Experiencia en finales

"Hay un cuerpo técnico que en todos los partidos tienen que jugar un rol. Mañana el jugador verá un gran ambiente. Estadio repleto, el hincha volcado con el equipo. Lo que hay que evitar es un exceso de motivación. Estamos en un momento en el que lo más importante es la confianza en nuestro juego porque tenemos capacidad para pasar a la final".

Mala racha del Rayo

"Tenemos más responsabilidad porque ganamos la ida y jugamos en nuestra casa, con la exigencia y motivación del Betis, como club, porque hace 17 años que no juega una final, pero el Rayo más años todavía. Además, en su irregularidad, el marcador en sus partidos son estrechos. No creo que el Rayo vaya a entrar mañana sin motivación, sino la misma que nosotros".

El ambiente, baza bética

"La principal baza es que el equipo mantenga el rendimiento futbolístico que nos ha traído hasta aquí, ese espíritu de equipo y funcionamiento. Lo que va a ser clave son los rendimientos individuales y ojalá que mañana sea alto".

Exceso de motivación en los jugadores

"No me preocupa el exceso de motivación. Los jugadores se motivan solos. Que ese exceso no nos lleve a cometer errores. Tenemos una mecánica de juego e intentamos mejorarla partido tras partido. En la charla final veremos impactos emocionales y tácticos que tengan influencia en el partido".

Joaquín, llegar a jugar otra final

"Lo veo con la experiencia que tiene con rol importante dentro del plantel. Él mantiene ese rol, la experiencia es importante y él la sabe transmitir al plantel".