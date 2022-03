Claudio Bravo, titular para el Betis - Rayo de la Copa

No suele adelantar ningún aspecto de las alineaciones Manuel Pellegrini en sus ruedas de prensa, pero hoy ha hecho una excepción con Claudio Bravo. Tras el mal partido del chileno en el derbi, el entrenador ha querido mostrarle su confianza de cara al duelo entre el Betis y el Rayo en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey.

"Estamos rotando durante toda la temporada en todas las posiciones y por eso estamos en las tres competiciones. Mañana la formación va a partir con Claudio Bravo y los otros diez son duda", ha comentado Pellegrini, que ha querido despejar así la incógnita de la portería ante una cita de especial relevancia.

Además de confirmar la titularidad de su compatriota, Pellegrini también ha querido quitar el foco del derbi de la portería, al resaltar que el problema del Betis fue colectivo en ese mal primer tiempo. "Yo hablo con todos los jugadores cada semana. No creo que Bravo haya sido responsable del primer tiempo del Betis en el derbi. Todos cometimos errores y son cuestionables en ese partido. Ya dije que fue un primer tiempo muy falso de los once jugadores. Si cada vez que un jugador comete un error tiene que se reemplazado no es la manera de llevar los planteles", ha argumentado Pellegrini, que vuelve a mostrar su confianza en Claudio Bravo antes de una cita de relevancia.