Martínez Munuera dirigirá el Betis - Rayo de Copa

Juan Martínez Munuera, del Comité Valenciano, ha sido designado para dirigir este jueves el partido Betis-Rayo Vallecano, correspondiente a la vuelta de semifinales de la Copa del Rey.

El encuentro se disputará en el Benito Villamarín a partir de las 21:00. En la ida ganó el cuadro del chileno Manuel Pellegrini por 1-2.

Martínez Munuera tendrá como jueces de línea a los también valencianos Pau Cebrián Devis y Miguel Martínez Munuera, el cuarto árbitro será el extremeño Antonio Sánchez Sánchez y los responsables del VAR serán Antonio Miguel Mateu Lahoz (Valenciano) e Ignacio Iglesias Villanueva (Gallego).

Esta temporada ha dirigido al Betis en LaLiga Santander en El Sadar ante Osasuna, partido en el que venció por 1-3 y en los cuartos de final del torneo copero ante la Real Sociedad en el Reale Arena, con triunfo por 0-4.

En total, le ha arbitrado 21 encuentros al Betis, de los que ha ganado siete, empatado seis y perdido ocho. El Rayo Vallecano, en cambio, no conoce la victoria con Martínez Munuera. Tan solo ha empatado tres de los once encuentros que le ha dirigido. No le arbitra desde la derrota en San Mamés ante el Athletic en abril de 2019.