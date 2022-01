Rodri: "Me he hecho un hueco en el primer equipo, ahora lo complicado es mantenerse"

El futbolista del Betis Rodri, en los medios oficiales del club verdiblanco, ha mostrado su satisfacción por haber ampliado su contrato hasta 2026.

Renovación

"Estoy muy feliz de seguir ligado al club que me lo ha dado todo. Le estoy agradecido. Esta es la cuarta renovación en cinco años y medio. El Betis se ha portado bien, todos los dirigentes muy bien, me han dado el cariño que me merezco creo".

Primera plantilla

"Consolidarse es muy difícil y más con esta plantilla. Somos 25 y todos salimos a tope. Me he hecho un hueco y hay que mantenerse ahora, que es lo complicado. El vestuario me trata bien, como uno más. Joaquín es un gran tío. Con Édgar y Carvalho me llevo muy bien".

Triunfar en el primer equipo

"Como cualquier canterano, quiero jugar en el primer equipo, pero es difícil y más en el Betis, que tiene un buen equipo. Pero desde que llegué aquí, el primer año lo pasé mal, pero después lo vi más cerca. Subí al filial siendo juvenil y lo vi más cerca".

Triunfo ante el Alavés

"Fuimos superiores en casi todas las fases. Yo pensé cuando vi la clasificación que iban a ir más, pero fuimos superiores desde la primera parte. Muy aplastante el Betis. Salió todo bien, el golazo de Canales, el de Juanmi, la volea de Nabil, el gol de Borja de cabeza…".

Asentarse en el primer equipo

"El año pasado era más una sorpresa. Este año era más importante. Iba a tener un rol distinto antes de la lesión y lo he aprovechado bien. Me han dado la oportunidad y han confiado en mí".

¿Qué te pide Pellegrini?

"No he tenido muchas conversaciones con Manuel para decirme lo que tengo que hacer o no, pero sí sus ayudantes, que me dijeron que querían que diese un paso adelante. Con hechos me han demostrado que Manuel confía en mí y lo que él quería de mí".

Compromiso del plantel

"Nunca vi que estuviera 25 jugadores enchufados y dispuestos a darlo todo como aquí en el Betis. Es maravilloso".