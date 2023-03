Rodri, la felicidad de un hombre de moda en el Betis

Rodri atraviesa por un muy buen momento personal, tanto en el Betis como en la selección española sub 21, donde ha tenido también muy buenas actuaciones, como ese gran gol en Almería ante Suiza.

Y a todo eso le suma el cariño de una afición que ya en el último Betis-Mallorca llegó a corear su nombre, algo que le sirve para mejorar. "La afición me arropa. Por la calle la gente está conmigo. Eso suma y luego eso te hace disfrutar más en el campo", ha indicado el de Talayuela en una entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco este jueves.

Su alto rendimiento tiene también que ver con el hecho de jugar en la mediapunta, por el centro, abandonando la banda. Ahí luce más, como reconoce el propio Rodri: "Desde el principio, este año he tenido muchas más oportunidades. El mister me ha dado confianza. Ahora, sin Nabil, a lo mejor juego en un puesto más idóneo para mí y se me ve más. Juego en esa posición que es en la que resalto más".

"Soy un jugador de corte parecido a Fekir. Yo siempre intento hacerlo lo mejor posible, ojalá llegue un día a su altura", agregó al respecto el jugador verdiblanco, que confía en el equipo ante la baja de Fekir y a la espera de ver qué ocurre con Canales y su sanción: "El equipo siempre está ahí. Cuando Nabil se ha lesionado y Sergio tampoco ha jugado, el equipo ha rendido. El que salga por él saldrá enchufado. Al equipo no se le puede echar nada a la cara, siempre la da ante alguna baja".

Por otro lado, Rodri no esconde su deseo de poder jugar la Liga de Campeones la próxima temporada: "Este año, el Sevilla ha caído de esa zona y la tenemos ahí con la Real y el Villarreal. Puede ser posible jugarla al cien por cien. El Betis cada año da un paso más y eso es importante para el club, que le viene bien económicamente, y los jugadores nos revalorizamos".

Para ello, confía en poder sacar un resultado positivo ante el Atlético: "Partido duro. Es un campo de los mejores del mundo y un equipo bueno, físico, duro y está bien trabajado. Pero nosotros vamos a hacer nuestro fútbol. Jugar de tú a tú y que nos salgan las cosas de cara. Si ganamos, daremos un golpe importante en la mesa. En defensa tendremos que estar como la última jornada. Que no nos hagan gol".