"El mejor Rubén Castro se vio en el Betis"

Rubén Castro Martín hizo historia en el Betis por lo mucho que le dio al club heliopolitano en una época muy difícil a nivel económico. Es el máximo goleador verdiblanco con 148 tantos y ahora se ha convertido en el máximo goleador nacional de Primera y Segunda División con 285 goles, superando al gran Enrique Castro, Quini, que poseía el récord con 284.

Sus dos goles al Zaragoza en el triunfo de su actual equipo, el Málaga, el pasado fin de semana (3-0), le han permitido lograr tal meta, demostrando que a sus 41 años sigue estando en plena forma y con el olfato goleador intacto. "Con Joaquín estamos a ver quién se retira antes. Nos estamos picando (risas). Puede que me quede algún añito más, nunca se sabe. A ver cómo termino este año. Si sigo así, seguiré otro año más jugando", manifestó el delantero canario en El Pelotazo de Canal Sur.

Rubén guarda un gran recuerdo de su etapa en el Betis, reconociendo que su mejor versión como futbolista se vio en el cuadro heliopolitano, aunque lamenta no haber podido tener una oportunidad con la selección española: "El mejor Rubén Castro fue el del Betis. Sí, sin duda. Quería ser internacional y creo que el año que hice 19 ó 20 goles en Primera podría haber ido al menos a algún amistoso, aunque era consciente de los delanteros que había en la selección. Lo di todo por ir a la selección, tengo la conciencia tranquila".

Además, deja claro que su gol más importante en su carrera ha sido como futbolista verdiblanco: "Por cómo fue y lo que significaba, el gol más importante para mí en mi carrera fue el del Alcorcón. El Betis necesitaba mucho ese ascenso. Fue una vaselina, fue en Segunda pero me quedo con ése. Podría haber elegido otro en Primer, como uno al Barcelona, a Víctor Valdés, o uno al Levante, pero por lo que significó me quedo con ése".

Tan a gusto estuvo el ex 24 bético que tiene claro que una vez acabe su etapa como futbolista profesional se quedará a vivir en Sevilla, con la ilusión de poder algún día trabajar en el la entidad heliopolitana: "Volveré a Sevilla cuando me retire. Tengo mi casa y viviré allí, eso es seguro. No sé qué haré cuando acabe de jugar. Seguramente siga vinculado de alguna forma al fútbol y si surgiera la opción del Betis por mí al cien por cien".

Por último, Rubén se mostró contento por el momento que vive el Betis, con esa conquista de la Copa del Rey la campaña pasada: "El título de Copa del Betis lo disfruté mucho porque la afición se lo merecía. Fue un día muy feliz para los béticos. Estoy contento de ver al Betis ahí arriba en la clasificación".