Joan Francesc Ferrer, Rubi, entrenador del Betis, ha ofrecido su primera comparecencia de la temporada, en la que ha mostrado confianza en su equipo pero también ha advertido de los peligros del rival. "El himno es espectacular, tengo ganas de vivirlo", ha dicho el técnico, que espera comenzar con buen pie. "El bético nos transmite un arreón de ilusión y tenemos que mantenerlo y alimentarlo", ha indicado Rubi, que considera esencial empezar con una victoria. Además, el técnico ha indicado que sólo le falta un lateral para completar la plantilla. "Si llega tendremos las posiciones dobladas. Confío en la plantilla", ha comentado Rubi.

Borja Iglesias

"Era una necesidad que tenía el equipo, metemos más competencia arriba y, además, es un jugador contrastado. No me gusta adelantar las alineaciones, sobre todo por los rivales, ya se verá si juega"

Jugar en el Villamarín

"Cuando he venido de visitante se te pone la piel de gallina, va a ser un momento espectacular, el himno ya loo es. Tengo ganas de vivirlo. Espero que el partido salga bien para que todo el mundo se vaya a a casa feliz".

Inicio

"Cada año es diferente, pero es muy importante este arreón de ilusión que nos transmite el bético, lo tenemos que mantener y alimentar. Podemos ganar este partido, es un oportunidad muy buena que tenemos".

Refuerzos

"Con algún retoque que nos falta por llegar, un lateral como prioridad. Lo demás será dependiendo del mercado. No estoy preocupado por las salidas, jugadores con peso importante están muy metidos en el proyecto, eso me deja tranquilo. Si aparece un equipo con una oferta ultramillonaria no lo puedo controlar. El jugador del Betis está muy metido por jugar en el Betis".

¿Sólo lateral?

"Con un lateral tenemos las posiciones dobladas, confiamos en los jugadores que forman la plantilla. En dos semanas pueden pasar cosas, preferiría que el mercado cerrase ya, pero hasta el 2 de septiembre está abierto. Puede ser que ahora tengamos una sensaciones y que cambien después de dos partidos, pero no es la intención".

Favorito

"Esa lección se da en el fútbol, es bueno confiar en tu equipo, pero no puede ser por pensar que el rival es inferior. El Valladolid me parece como el vino, cada año es mejor. Tiene más a nivel ofensiva. Aquí ganó, en otros campos creó problemas. No se puede estar con exceso de confianza, hay que hacer un muy buen partido para sacárselo de encima".

Look de Canales

"Sergio ha venido con el nuevo look, ya saben cómo son los futbolistas. Los respetamos, entre ellos se hacen bromas. Estas cosas me gustan, cada uno hace lo que quiere con su imagen. Tiene la suerte de ser guapetón con lo que se ponga".

Gol de Aduriz

"Es un golazo, espectacular. Los entrenadores estamos aprendiendo de nuestros errores constantemente. Sale y mete dentro el balón, en cinco minutos. Demostró que en un minuto se pueden hacer cosas. Superar ese gol no va a ser fácil, fue el primero de la Liga y va a estar en el top".

Barcelona

"Me vas a permitir que yo esté con Valladolid, Valladolid y Valladolid. Sé que si ganamos vamos a ir con la confianza muy alta".