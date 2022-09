Rui Silva: "Por historia y afición, el Betis merece disfrutar de más títulos en menos tiempo"

Rui Tiago Dantas da Silva (Águas Santas, Portugal, 7 de febrero de 1994) cumple su segunda temporada en el Betis demostrando mucha ambición tanto en el plano individual como colectivo.

Su crecimiento en la portería verdiblanca sigue yendo a más hasta el punto de que se está convirtiendo en un pilar importante en el equipo de Manuel Pellegrini, evidenciando madurez, personalidad y un alto grado de exigencia. De ahí su mentalidad ganadora, su deseo de conseguir cosas importantes en la presente temporada, a modo de tocar más plata, amén de sentirse muy identificado con una afición por la que siente una gran admiración.

–En este tiempo que lleva en el Betis, ¿en qué faceta crees que has mejorado como portero y cuál entiendes que debes mejorar?

–Siempre se puede mejorar. El año pasado me ha ayudado a crecer como persona y como jugador. Sabía de la exigencia del club, sabía a lo que venía. El Betis es un club con mucha exigencia. Un club que pelea siempre por jugar competiciones europeas. Esa exigencia me ha ayudado a crecer. Fue un año muy importante para mí.

–En los partidos se lo ve más maduro y transmitiendo mucha sensación de seguridad...

–Eso viene de la confianza, del ritmo competitivo. Al principio del año pasado me costó. Llegué a un equipo diferente con jugadores nuevos. El Betis cuadra en mis características, pero la forma de jugar en el Granada era diferente. Aquí tienes que ser portero de equipo grande, no te llegan mucho pero cuando te llegan tienes que estar acertado. Eso intenté mejorar. Al principio me costaba, me generaba ansiedad, pero eso lo fui manejando. Fui cogiendo más confianza trabajando la parte mental.

–¿Esa parte le ha permitido tener un grado de concentración en los partidos muy alto?

–Sí, eso es la parte mental. El último año he trabajado mucho eso, el estar enfocado, concentrado, todo el partido. Eso es muy importante.

–¿Qué papel juega Toni Doblas en su trabajo diario?

–Es un entrenador que nos da mucha confianza. Aparte del trabajo técnico, también nos ayuda mucho. Es uno más con nosotros. Es importante tener a una persona cercana. Él ha sido portero y sabe lo complicado que es el puesto y esa confianza que nos da es fundamental.

–¿Pudo salir este verano del Betis?

–Tenía claro que quería seguir en el Betis. Mi primer año fue muy bueno. He jugado con regularidad y he conseguido un título. Un año muy bueno a nivel individual y colectivo. Tenemos margen de mejora y yo quiero seguir creciendo en este club, que es muy grande.

–Esa Copa en su primer año fue algo especial, ¿cómo lo vivió?

–Mi primer título fue un momento inolvidable que recordaré toda mi vida. Me quedo con lo vivido antes del partido, durante el partido y después con la celebración junto a la afición y compañeros. Fueron unos días memorables.

–De aquella Copa quedará en la retina la parada a Isak en casa de la Real Sociedad. ¿Cómo llego a tal grado de reacción para hacer esa intervención?

–Eso se trabaja mucho. Es trabajo porque el desplazamiento requiere trabajo, y luego creer que la puedes parar. Algunas veces, otros porteros no van. Hay que confiar en que puedes lograrlo. Luego puede ser acierto o no del delantero, pero eso fue una acción de creer, de tener convicción.

–Y a nivel colectivo, ¿cómo afrontan la Europa League esta campaña?

–Sabemos que es una competición difícil, pero al mismo tiempo ilusionante. El año pasado logramos un título y este año tenemos cuatro competiciones y queremos llegar lo más lejos posible. Ojalá se puedan conseguir cosas importantes. Ir partido a partido, eliminatoria a eliminatoria. Es una campaña larga, pero tenemos equipo para poder conseguir otro título. Esto lo ha demostrado por ejemplo el Eintracht Fráncfort. Esa ambición la tenemos. Queremos mejorar lo del año pasado. El Betis, por toda su historia y por su afición, merece disfrutar de mas títulos en menos tiempo.

–Pellegrini ya habla de la ilusión de pelear por jugar la Champions...

–Esa ilusión la tenemos todos. Jugar la Champions es lo máximo para un futbolista. A todos nos gustaría jugarla. Pero ahora nos centramos en lo que tenemos. Tenemos la vía de la Europa League y la otra es la Liga. La temporada es larga y tenemos que ir paso a paso. Tenemos equipo para jugar ante cualquier rival y lo hemos demostrado. Ése es el camino.

–Para poder jugar la Champions, el míster le da mucha importancia a no encajar goles...

–Disminuir los goles encajados para llegar a conseguir puestos Champions es fundamental. En relación a los últimos años la estadística muestra que el año pasado bajamos los goles recibidos y ojalá que este año, con trabajo, podamos bajarlos más. Eso es medio camino para ganar partidos.

–¿Y notan en el equipo que sigue esa comunión con la afición?

–Eso, el equipo lo transmite. Luego, el hecho de tener todos los partidos más de cincuenta mil personas demuestra lo bien que estamos. Ellos son uno más. Son claves para sacar partidos. Tenemos que estar juntos. Ojalá dure la racha buena, pero puede pasar al revés y queremos que ellos estén con nosotros. Nosotros vamos a darlo todo en el campo para ganar los partidos. Son el jugador número doce para ayudarnos a conseguir estas victorias tan importantes, tanto en casa como fuera. Ojalá podamos disfrutar de un gran año con más títulos.