El Valencia llegará con todo al Villamarín

Con su mejor repertorio acudirá el Valencia de Marcelino García Toral para el duelo de mañana contra el Betis, después de que el técnico asturiano haya incluido tanto a Rodrigo como a Carlos Soler en la lista de convocados. Ambos jugadores arrastraban molestias musculares, pero se han entrenado hoy en perfectas condiciones y podrán ser mañana de la partida.

Las únicas bajas para el Valencia son las de Kondogbia, que ya no jugará más esta temporada tras pasar por el quirófano, Jaume Domenech, que sigue recuperándose unas molestias estomacales, y el exbético Piccini, que sufrió un golpe en el derbi valenciano de la pasada semana del que todavía no se ha recuperado. Además, Marcelino tampoco podrá contar con el coreano Kang In, concentrado con su selección, y dejó fuera de la lista por decisión técnica a Rubén Sobrino.

La lista completa la forman: Neto, Cristian Rivero, Roncaglia, Wass, Diakhaby, Garay, Gabriel Paulista, Gayà, Antonio Lato, Parejo, Coquelin, Carlos Soler, Cheryshev, Guedes, Ferran Torres, Rodrigo Moreno, Kevin Gameiro y Santi Mina.