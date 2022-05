William Carvalho: "Estoy centrado en la selección"

El futuro de William Carvalho es uno de los frentes abiertos en el Betis. Si hace unos días la prensa turca informó del interés del Fenerbahçe, el propio centrocampista luso ha salido al paso de esa noticia para asegurar que sólo está centrado en los compromisos de la selección portuguesa, que este jueves se mide a España en el Benito Villamarín.

"De momento no, simplemente estoy centrado en la selección y en lo que tiene que hacer el equipo en estos partidos", ha comentado William Carvalho cuando le han preguntado si ha dialogado con Jorge Jesús, el técnico portugués que apunta al banquillo del conjunto turco. "Es cierto que hice una temporada excelente, pero no sé si es mi mejor temporada o no, estoy en un buen momento de forma y así quiero seguir. Obviamente, estar en un buen momento, soy un jugador más para darle dolores de cabeza al míster", ha añadido el luso sobre su buena temporada en el Betis.

También se ha referido a otras cuestiones como su posición en el campo, ya que Portugal y el Betis emplean sistemas distintos. "He jugado mucho tanto de 6 como de 8, me siento muy bien en los dos sitios. Depende mucho del modelo de juego. En el club juego más con doble pivote, aquí en el selección he jugado más 8. Depende de lo que elija cada míster", ha comentado William, que también ha elogiado al combinado español: "Todos sabemos que España es una gran selección, tiene grandes jugadores, como nosotros. Sobre lo que tenemos que hacer, el míster nos ha dado la idea y el día del partido las tendremos que poner para ganar el partido". "Es una competición que está cerca de la Copa del Mundo, siempre es bueno estar en la selección, estos juegos serán importantes para el futuro en el Mundial", ha añadido sobre el duelo ante el combinado español.

Por último, William ha respondido a las críticas en las redes sociales, donde se lo ha tildado de lento. "Obviamente tengo que respetar las opiniones de las personas, pero sé que los que me rodean y las personas que viven conmigo constantemente no tienen esta idea y eso es lo más importante. No es ningún problema", ha comentado el bético.