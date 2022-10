El Betis busca un tesoro en la Bulgaria profunda

El Betis cabalga sin remisión sorteando obstáculos en el frenético calendario oficial de los clubes antes de que todos los focos apunten al unísono a Catar. Y en plena vorágine, la expedición verdiblanca se encuentra en el corazón de Bulgaria, en un desconocido y exótico punto del planeta que parece más propio de una película de espías, la ciudad de Radgraz. Dos Hermanas es una metrópolis si se coteja con esta localidad, de apenas 33.000 habitantes, emboscada en la Bulgaria profunda, donde el Betis de Pellegrini debe dar un golpe de mano para aliviar muchísimo la carga de trabajo.

No tienen los béticos ni que ganar esta tarde-noche al Ludogorets. Les basta con un empate para amarrar definitivamente el primer puesto final de su grupo, lo que tiene doble premio: convertiría en una anécdota, sin más, la visita del HJK Helsinki, fijada para el próximo jueves 3 de noviembre, sólo tres días antes de que el Sevilla se plante en el Benito Villamarín; y, lo más importante, ahorraría al equipo verdiblanco esa incomodísima y peligrosa eliminatoria, previa a los octavos, contra uno de los equipos rebotados de la Liga de Campeones, que esta temporada amenazan con ser ilustres en muchos casos.

Pellegrini, que está harto de coles, ya avisa de que no concibe jugar al empate, pues hacerlo es la antesala al fracaso. Su Betis no sabe, además, especular sobre la hierba mientras no haya goles. Sale a jugar, busca la portería, y luego la oposición mayor o menos del de enfrente marca el desarrollo de los partidos. Pero echar el freno, como que no.

Ese aviso del preparador chileno para mantener la guardia bien alta hoy no quiere decir que no vaya a rotar de forma profusa ante los búlgaros. Es lo cabal. Claudio Bravo seguirá defendiendo la portería atendiendo a los anteriores partidos de este grupo. Aitor Ruibal va a ser el lateral derecho porque Sabaly tiene problemas físicos y Montoya no está inscrito. Miranda volverá al costado siniestro y en el eje de la zaga, lesionado Luiz Felipe, lo normal es que Pellegrini preserve a Pezzella, el otro de sus centrales preferidos, y que sean Édgar y Víctor Ruiz quienes salten hoy al Ludogorets Arena.

En el centro del campo, las ausencias también aclaran el panorama. Con Guardado sancionado y William Carvalho ausente por su reciente paternidad, Guido podría rotar para que junto a Paul actúe, esta vez viéndolo todo de frente, Sergio Canales.

En el interlineado, la duda estriba en saber cuándo le va a dar Pellegrini los aconsejables minutos a Nabil Fekir, si de entrada o de salida. Si se decide a sentar al francés en el banquillo, el trío pueden integrarlo Luiz Henrique, Joaquín y Rodri. Y arriba, al tratarse de un partido europeo, todo apunta a que de nuevo saldrá Willian José.

Rui Silva, Álex Moreno, Guido o Borja Iglesias estarían más frescos para la visita clave a San Sebastián del domingo.

La posible ausencia de su delantero principal, Kiril Despodov, que desde el encuentro en Sevilla el 15 de septiembre sufre de un problema de un nervio en el muslo y no ha vuelto a jugar, puede complicar las cosas al equipo búlgaro, que si gana hoy, igualará a 10 puntos con el Betis y dejará abierta la primera plaza hasta la próxima semana. Y si lo hace por al menos dos goles, dependería de sí mismo para acabar líderes ganando en Roma. Así que nada de relajación hoy.

Alineaciones probables

Ludogorets: Padt; Cicinho, Verdon, Nedyalkov, Witry; Pedro Naressi, Piotrowski, Thiago, Rick, Tekpetey y Nonato.

Betis: Claudio Bravo; Aitor Ruibal, Pezzella, Víctor Ruiz, Miranda; Paul, Canales; Rodri, Joaquín, Luiz Henrique; y William José.

Árbitro: Harald Lechner (austriaco).

Estadio: Ludogorets Arena (18:45, Gol).