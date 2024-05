Betis: El camino a Europa pasa por El Sadar

Una vez pasado ya el capítulo del derbi, el Betis tiene los cinco sentidos puestos en el encuentro ante Osasuna en El Sadar.

Los verdiblancos están muy concienciados acerca de lo mucho que se juegan en Pamplona de cara a dar otro paso adelante en busca del objetivo de conseguir un puesto para jugar competición europea la próxima temporada. La cifra para alcanzar esa meta rondará, una temporada más, los 60 puntos, pero Pellegrini y sus pupilos aparcan las cuentas y sólo piensan en intentar sumar los tres de hoy en territorio rojillo, donde el chileno, pese a contar con la importante baja de Isco, confía en los mimbres que tiene, al igual que en otras ocasiones, para sacar el partido adelante.

Competir Los verdiblancos deben salir intensos y ser muy competitivos, como en Mestalla, para no verse superado por un rival que busca reaccionar

Así, sin el jugador de Arroyo de la Miel, será el turno de nuevo para Nabil Fekir, quien salvo sorpresa mayúscula será de la partida en un once en el que también están llamados a tirar del carro otros jugadores de ataque, como Ayoze Pérez, Fornals, que también tiene que elevar un punto su rendimiento; y Willian José, amén de los futbolistas que pueden aportar entrando desde el banquillo, como es el caso de Abde. El internacional marroquí regresa a la que fue su casa la pasada campaña y a pesar de que éste no está siendo su año, quiere, como en el derbi, aportar en el campo cuando le toque jugar. Pellegrini cuenta con él para el futuro y el extremo también quiere ser importante, por lo que su figura puede ser también un as importante para los de Heliópolis en esta recta final del campeonato.

Baza Guido y Johnny Cardoso seguirán en un doble pivote que debe ser otra de las bazas béticas ante el siempre correoso Osasuna

El resto del posible once inicial parece más que claro (además de Isco, son también bajas Bellerín, Bartra, Assane Diao y el Chimy Ávila y Bakambu), con Rui Silva en la portería, una defensa compuesta por Sabaly, Pezzella, Chadi Riad y Miranda, con Guido Rodríguez y Johnny Cardoso en el doble pivote. Con un equipo titular prácticamente definido, el Betis debe demostrarle a Osasuna que se está jugando mucho, de ahí que la intensidad y el carácter competitivo, como se vio en Mestalla, debe ser algo innegociable en los de Pellegrini, pese a que tendrán delante a un rival que pasa por un bache tras haber logrado hace semanas el objetivo de permanecer en la categoría.

Y es que los rojillos reciben al Betis con la necesidad de cortar las tres derrotas consecutivas que acumulan y que les han hecho caer en una pequeño bache del que esperan salir hoy. El optimismo ha decaído en el cuadro de Arrasate con las derrotas ante el Valencia, Rayo Vallecano y Granada, dando además una imagen que dista mucho de la que hace un año se pudo ver sobre el césped. Aun así, la afición pamplonica no dejará solos a los suyos y apoyará desde el primer minuto a los mismos jugadores que hace un año firmaron la vuelta a Europa dieciséis años después.

Delantera Sin Bakambu, Willian José está llamado a ser titular y su aportación también debe ser importante para que el Betis consiga el triunfo

De cara a este compromiso, el técnico local tendrá que ingeniárselas para solventar las bajas que sufre el equipo. Además de David García, Budimir, Kike Barja y Aimar, Moi Gómez se unió esta semana con una lesión muscular que impide a su entrenador contar con una de sus piezas más importantes en la medular, por lo que se esperan numerosos cambios en el posible once inicial.

Rival Los rojillos suman tres derrotas seguidas dando muy mala imagen y quieren cortar esta mala racha delante de sus aficionados

No tendrá, por tanto, el Betis que caer en ningún tipo de exceso de confianza, pese a esas tres derrotas seguidas de su rival, si quiere obtener un resultado positivo. Y más, después de conocer ayer el triunfo de la Real Sociedad (2-0) ante Las Palmas en el Reale Arena de cara a esa lucha por la sexta plaza. Es la hora, por tanto, de que el Betis vuelva a sumar tres importantes puntos para continuar firme en el camino hacia Europa, que hoy pasa por El Sadar.