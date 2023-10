Betis: El estado de felicidad de Isco

El futbolista del Betis Isco Alarcón se encuentra en un estado de felicidad y eso se refleja en el terreno de juego. El de Arroyo de la Miel ha encontrado en el conjunto verdiblanco el lugar idóneo para volver a sentirse futbolista y desde que debutó en Villarreal ha ido creciendo en su fútbol de tal manera que ha vuelto a su mejor nivel, a ése que hizo que jugara en el Real Madrid y que fuese con la selección española. Isco, ha vuelto.

Atrás ha dejado Isco una etapa en su carrera nada fácil. Un momento complicado que lo ha hecho más fuerte, tanto mental como físicamente, fruto de una gran voluntad de esfuerzo y trabajo por volver a ser ese jugador que maravilló al fútbol español. El propio Manuel Pellegrini, tras el partido ante el Sparta Praga, rememoró la charla que tuvo con el costasoleño a la hora de firmar por el Betis. "Quizás mucha gente no confiaba en él y Pensaba que estaba terminado. Me faltó hablar tres minutos con él en verano para saber que era el mismo Isco de Málaga hace diez años atrás", dijo el chileno, que destacó el buen físico de Isco: "Está jugando muchos partidos y minutos. Intentamos sacarlo en algunos partidos. Pero en su puesto no tenemos reemplazante. Lo veo muy entero físicamente en la creación y destrucción. Siempre estoy en contacto con él durante los partidos. Es más problemático ahora de jueves a domingo, pero físicamente está al cien por cien. Son muchos minutos, pero en estos momentos el equipo lo necesita".

Prioridad Pellegrini intenta dosificarlo, pero en estos momentos es un jugador vital para los verdiblancos

Así lo reflejan los números. En Liga ha disputado tres partidos completos (ante Athletic, Rayo y Cádiz), en dos jugó 70 minutos (Villarreal y Atlético), en uno 80 (Granada) y en otro 60 (Valencia). Y en la Europa League jugó el partido casi completo en Glasgow (88 minutos) y los noventa minutos ante el Sparta Praga en el choque del pasado jueves.

Y en cada encuentro, detalles de calidad, bellos goles, como el de San Mamés o ante los checos; y gestos técnicos de mucha calidad, como aquel remate de tacón a portería que no acabó en gol por el buen hacer del meta cadista Ledesma, o la falta directa que no entró por poco en la portería de los checos. "Estoy muy feliz después de una racha mala que he tenido. Pero los jugadores somos personas, tenemos nuestros problemas. Tengo suerte de haber encontrado este sitio. Me siento como en casa desde el primer día. Espero que esto sea el principio de una etapa muy bonita", dijo el 22 del Betis tras el triunfo ante los de Praga. El estado de felicidad de Isco.