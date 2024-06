El Betis firma al internacional marroquí sub-16 Ziyad Baha

El Betis continúa trabajando en reforzar sus categorías inferiores. Más allá de la inauguración de la nueva Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, en uso desde hace algunos meses, el club verdiblanco encadena varios años mejorando la cantera en todos sus niveles, lo que está dando sus frutos en las categorías más importantes: el Betis Deportivo y el juvenil División de Honor.

En este sentido, con Miguel Calzado a la cabeza, la entidad bética no solo está realizando un magnífico proceso de formación, sino también un elaborado desarrollo de scouting para fichar jóvenes promesas del fútbol español. La última de ellas es el delantero Ziyad Baha, internacional marroquí sub-16 que ya ha firmado por el Betis. Procedente del Málaga, Ziyad es hijo del recordado delantero Nabil Baha, jugador del conjunto malaguista desde 2007 a 2010.

El Betis incorporará a sus filas a Ziyad Baha para el primer cadete, compuesto por los chicos de segundo año. Nacido en 2009, Baha se ha visto atraído por el potencial de la cantera bética, tanto a nivel económico como deportivo, pues el juvenil disputará la próxima temporada la UEFA Youth League por primera vez en su historia. Además, muchos de los futbolistas que están edad juvenil han completado la temporada con el Betis Deportivo, situación que deja entrever las posibilidades que otorga el club para ir ascendiendo de categoría.

Una nueva aventura

El joven atacante marroquí confirmó la noticia a través de sus redes sociales: "Hoy quiero compartir con vosotros una noticia importante y agridulce: he decidido emprender un nuevo camino y dejar el Málaga para unirme al Real Betis. Esta decisión ha sido difícil porque el tiempo que he pasado aquí ¡ha sido increíblemente inolvidable!", comentaba el atacante africano: "Quiero agradecer de todo corazón a mis entrenadores del A y del B por haber depositado su confianza en mí y su apoyo constante y por estar siempre a mi lado, tanto en las victorias como en las derrotas. Sin vosotros, nada de esto habría sido posible. Durante mi tiempo aquí, he tenido la suerte de conocer a personas maravillosas y hacer muy buenos amigos. A mis compañeros de equipo y cuerpo técnico: ¡gracias por las experiencias compartidas!".

"Aunque ahora me embarco en una nueva aventura con el Betis, llevaré siempre conmigo el espíritu, la pasión y los recuerdos de este club que ha sido mi hogar. Seguiré apoyando y siguiendo al club malagueño, y estoy seguro de que nuestros caminos se cruzarán de nuevo. Y por supuesto, Papá , Mamá y Mayssa ¡Gracias por apoyarme en mi gran sueño!", concluyó Baha, que embarcará una nueva aventura vistiendo la elástica de las trece barras.