El Betis se marca una política de austeridad para dos años

El Betis tendrá una política de austeridad en los dos próximos años. Así lo ha manifestado el consejero José María Pagola, encargado de la parte económica, que ha apuntado al Covid-19 como la causa principal del déficit en las cuentas, que han sido aprobadas posteriormente por los accionistas, con 47.157 acciones a favor, 5.505 en contra y 21.235 que se han abstenido, del total de 73.877 representadas en esta Junta General de 2021.

"Nos ha sacudido tremendamente el Covid, no sólo al Betis, a todos los clubes del mundo y de España. Por la naturaleza de nuestros ingresos nos ha afectado mucho. El bocado del Covid ha sido tremendo, es el que nos ha situado en esas cifras. Pero quiero lanzar un mensaje positivo y de tranquilidad, está controlado y vamos a salir perfectamente", ha comentado Pagola, que ha hablado del plan de futuro: "Las previsiones de tesorería para los dos próximos ejercicios son positivas, no va a haber problema en ese sentido. Tenemos un plan de negocio en los próximos año con mejora de resultados significativa, una política de austeridad en los dos próximos años, en los que la venta de jugadores van a ser superiores a las inversiones. Vamos a tener contención salarial, se van a disminuir las amortizaciones y se van obtener nuevas líneas de financiación, (reconversión de deuda de corto a largo".

El consejero, además, la deuda neta se cifra en 91 millones de euros, mientras que los ingresos relevantes son de 108 millones (84%). "Entra en lo admisible y se mejorará en años sucesivos", ha señalado Pagola, que también ha ofrecido los datos que justifican que el Covid ha sacudido las cuentas con la disminución de partidas de ingresos. Así, las ventas medias han pasado de 37,146 millones de euros a los 18,490 del pasado año; el ticketing ha pasado de 15,817 a 0,122; y los ingresos de retrasmisión de 62,342 a 60,496. "El total de 36,197 millones de euros es similar a las pérdidas del ejercicio", ha comentado Pagola.

Pagola también ha explicado también los motivos legales para evitar la causa de disolución: "Hay dos circunstancias legales que nos amparan, por un lado, la normativa transitoria del Covid, en estos dos años se permiten que los resultados por circunstancias del Covid no se tengan en cuenta; y una normativa estable, relativa a las empresas en concurso de acreedores, atendiendo al convenio, no pueden estar en situación legal de disolución. Pero a nosotros no nos resulta suficiente, debemos tener una solución patrimonial y financiera, la tenemos con el préstamo participativo de LaLiga, con unas condiciones muy positivas y a largo plazo, y se consideran fondos propios. Es un préstamo a participativo de LaLiga cercano a 95 millones de euros, la situación va a ser solventada, desde un punto de vista legal, sino también tenemos la tarea hecha en los aspectos financieros".

Además, Pagola se ha referido al acuerdo de LaLiga con el fondo CVC. "No ha caído del cielo, llevábamos mucho tiempo, más de un año, buscando una solución de este tipo. Había habido contactos con fondos de inversión, utilizando los derechos de televisión, incluyendo a otros clubes de LaLiga. Teníamos una postura muy inquieta y de liderazgo. Estamos en la comisión delegada de LaLiga y pudimos apretar. LaLiga rescató nuestra idea, la hizo suya, la amplió, la mejoró y de ahí surgió la operación. Hemos sido protagonistas muy activos de esta operación", ha señalado.