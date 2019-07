Giovanni Lo Celso sale, entra Nabil Fekir. Todos los caminos parecen indicar que el argentino tiene las horas contadas en el Betis, que encontraría en el francés un recambio de alto nivel para uno de los mejores futbolistas, si no el mejor, de la pasada temporada. Evidentemente, sacar a un jugón como el futbolista sudamericano tiene un precio, y todo apunta a que el Tottenham, ahora sí, está dispuesto a pagar los entre 70 o 75 millones que los béticos solicitan por él.

De hecho, la información del diario británico Mirror da por hecho que el cuadro spur volverá a romper la hucha para firmar a Lo Celso y satisfacer así una de las peticiones de su técnico Mauricio Pochettino. Precisamente, un ex bético como Dani Ceballos es el que habría abierto la puerta. El futbolista utrerano saldrá con toda seguridad del Real Madrid este verano, pero él sólo contempla una cesión, algo que la entidad dirigida por Daniel Levy no entendía como posibilidad. Esa condición de un préstamo sí la ve con buenos ojos el Arsenal, que cuenta con todas las papeletas para recibir al ex jugador del Betis en los próximos días, lo que ha obligado a su vecino londinense a moverse. Y en el radar volvió a aparecer el nombre de Lo Celso, marcado en rojo como operación prioritaria esta vez.

La posibilidad de jugar Liga de Campeones, su ambición por probar en una competición tan importante como la Premier, y sobre todo el saberse una petición expresa de su compatriota Pochettino, ponen a Lo Celso en la rampa de salida de Heliópolis en una operación que no debería demorarse mucho en el tiempo y que llenaría con más de 70 millones de euros las arcas verdiblancas. El argentino, de esta forma, se convertiría en la venta más cara de la historia del club bético, con muchísima ventaja sobre el segundo, un dinero que serviría, entre otras cosas, para firmar a un sustituto de garantías.

El Tottenham, ante la negativa de aceptar una cesión de Ceballos, reabre la puerta a la opción de firmar a Lo Celso

Y este tiene nombre y apellido: Nabil Fekir. De hecho, según apuntan desde Francia, el acuerdo a tres bandas entre los hispalenses, el futbolista galo y el Olympique de Lyon, club propietario de los derechos del talentoso jugador, campeón con Francia en el último Mundial 2018, está hecho. Desde el país vecino señalan que el Betis y el club de origen tienen un pacto cerrado en una cantidad cercana a los 25 millones para el traspaso de Fekir, que firmaría por los helipolitanos para las próximas cinco temporadas.

El Betis supo aprovechar el tira y afloja entre Fekir y el Lyon. El internacional francés de 26 años anunció a su club la intención de no renovar su contrato, que expira el próximo verano. Entienden, pues, que un traspaso en esta misma ventana estival es la única opción que tienen de sacar tajada por uno de los jugadores más importantes del plantel. Y entre ceja y ceja, el objetivo de Fekir era jugar en España.

Anduvo fino el Betis para mostrar su interés y plantearle una oferta mucho más atractiva que otros contendientes, a priori, con más músculo en el mercado. De hecho, aunque llegaron cantos de sirena de equipos que compiten en Europa, el acuerdo por el futbolista de 26 años está hecho a falta de la oficialidad, que llegará una vez se acuerde la salida de Lo Celso.

Sobre la mesa para convencerlo, una buena suma como ficha, además de un proyecto en crecimiento, como el verdiblanco. De hecho, algunas de las cifras deslizadas desde Francia hablan de una cantidad cercana a los siete millones de euros brutos por cada una de las cinco temporadas que firmará con el cuadro verdiblanco en caso de que el fichaje, finalmente, llegue a buen puerto.

El Olympique de Lyon cobraría unos 25 millones de euros por Fekir, que firmaría por cinco temporadas

A pesar de no disfrutar de su mejor campaña, el rendimiento de Fekir el pasado curso en las filas del Lyon fue destacable. El campeón del mundo con Francia logró nueve goles y repartió siete asistencias en 29 partidos de la Ligue 1, unos números que crecen a los 12 tantos y nueve pases de gol si se amplía el espectro a los duelos de Liga de Campeones y las Copas que se disputan en Francia.

"¿Una salida de Fekir? No controlamos esta situación, pero esperamos que sea rápido para él y para el club. Hay una alta probabilidad de que se vaya. Él negocia su salida, pero... ¿cuándo será?", explicó Sylvinho, técnico del Lyon. "Por supuesto que es un jugador maravilloso con un nivel técnico ejemplar. Al verlo jugar, incluso físicamente, al conducir la pelota... Todavía disfruto delante de él. Le deseo un feliz cumpleaños", añadió el brasileño.

La llegada de Fekir al Betis está supeditada a una salida de Lo Celso, algo que cada día cobra más fuerza. Un efecto dominó que comenzará con un movimiento.