La idea del Betis pasa por retomar en breve las obras de la ciudad deportiva, que se paralizaron hace poco más de un año, con la intención de que pueda estar disponible para la cantera y algunas de las secciones como el fútbol femenino.

"Vamos a empezar, necesitamos tener cuatro o cinco campos disponibles para acabar con las limitaciones de espacio. La cantera es muy importante y ese proyecto es importante para reforzarla", ha asegurado Haro, que también ha mostrado su apoyo al Betis Deportivo. "Miguel (Calzado) ha encajado muy buen con Antonio (Cordón) y están haciendo un buen trabajo. Es un partido clave con el Linares, en el que habrá algo de público, y es importante para poder ilusionarnos con estar en la nueva Segunda B Pro, que es el sitio ideal para la cantera", ha señalado el máximo dirigente bético. "Siempre ha tenido un papel importante para impulsar esos valores y que se vean reflejados en el primer equipo. Ahí tenemos a Rodri, que está muy valorado por el cuerpo técnico. Ése es el futuro, que aporten valor al club", ha añadido.

Eso sí, el presidente ha vuelto a reconocer que deberán tomar medidas económicas. "Al Betis no le pasa nada diferente a la mayoría de los equipos, no digo español o europeo sino también en la mayoría de los sectores. Cuando tienes dos grandes partidas que se han visto afectadas, los ingresos pasan de 200 millones a 80, con una estructura de gasto poco elástica: los salarios son los que son y no se pueden vender jugadores por debajo del valor neto contable. Somos positivos, deberemos tener soluciones imaginativas en los ingresos y en la reducción de gastos, estamos trabajando con los jugadores. Habrá que cuadrar ese déficit que existe entre ingresos y gastos cubrirlos con plusvalías o nuevos ingresos", ha comentado.