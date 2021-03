No suele prodigarse el presidente, Ángel Haro, en los últimos tiempos con declaraciones públicas, pero en la semana del derbi, el máximo dirigente bético ha querido enviar su mensaje al equipo, aprovechando la buena dinámica de resultados que ha cambiado el ánimo en torno al Betis. "En un derbi un planteamiento que no sea a ganar me parecería no sólo ridículo sino muy de equipo pobre", ha indicado el máximo dirigente en los medios oficiales del club, dejando claro el cambio experimentado por el equipo en este 2021 que comenzó precisamente con otro derbi.

"El Betis va a salir a ganar, tiene elementos suficientes para hacerlo. Es un partido muy importante por lo que significa, todos lo serán hasta el final de Liga pero éste tiene un componente de lo que es un derbi en una ciudad muy futbolera", ha señalado Haro, que, aun así, estableció las distancias que existen entre ambos clubes: "Todavía presupuestariamente sigue habiendo un escalón, triplican nuestro presupuesto, es una cantidad importante, pero deportivamente no. Ya lo tuvimos aquí en el partido de nuestra casa en el que pudimos ganar claramente, fuimos superiores desde mi punto de vista. Van a salir con mucha intensidad y ésa es la clave, si igualamos esa intensidad, con la calidad que tiene este equipo seguro que podemos conseguir la victoria".

"Veo al equipo muy enchufado, tienen ganas de que la temporada sea grande, luego hay que jugar los partidos, tanto éste como los que vengan", ha añadido el presidente sobre el estado de ánimo del equipo. "Me pareció un buen Sevilla, que compitió, que quiso pasar la eliminatoria y estuvo cerca. Es el cuarto de la Liga española, con un presupuesto que casi nos triplica, Hay que tenerle un respeto", ha expresado Haro, que también abogó por esa concordia existente entre ambos consejos de administración: "Con Pepe (Castro) y el resto del consejo tengo una relación cordial y así tiene que seguir siendo. Los que tenemos una proyección pública tenemos que ser muy moderados en nuestras declaraciones, es la clave en nuestra relación y tenemos que seguir así".

Ese buen estado de ánimo del Betis provocó que la palabra Europa regresase al discurso del presidente. "Estamos donde debíamos estar por la dimensión del club, por presupuesto o límite de plantilla deberíamos estar el octavo o el noveno, pero el Betis tiene que estar año tras año peleando por estar en los puestos europeos y darle algo de felicidad a los béticos, que llevamos años sufriendo. Con la prudencia necesaria, la dinámica nos hace pensar que vamos a estar ahí luchando y ojalá por cotas mayores", ha asegurado Haro, que continuó en esa línea que ya parecía olvidada: "Estar en Europa no puede ser una anécdota, tiene que ser algo continuo. Una vez que sea habitual puedes empezar a pensar a hablar de cotas mayores. Sin estar en Europa es difícil estar en la élite del fútbol español. El año anterior fue muy malo, lo he dicho cada vez, estrepitoso desde el punto de vista deportivo, pero ahora estamos donde debemos estar".