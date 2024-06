El Betis, pendiente del posible ascenso del Oviedo para tantear el fichaje de Abel Bretones

El lateral asturiano Abel Bretones sigue siendo una de las opciones que maneja la secretaría técnica del Betis para reforzar la zaga de cara al próximo curso. La operación, observada con buenos ojos desde la dirección deportiva bética según ha podido conocer Diario de Sevilla, lleva parada varias semanas debido al playoff de ascenso que está disputando actualmente el Real Oviedo, rival del Espanyol en la final.

Evidentemente, en la entidad asturiana no están pendientes en estos momentos del mercado y focalizan sus esfuerzos en el playoff, que comenzó el pasado 2 de junio y no finalizará hasta el próximo domingo 23 de junio. Se trata de un extenso período de tiempo donde el Betis no ha podido avanzar en la contratación del lateral, pues el entorno del jugador y el Oviedo no están dispuestos a continuar conversando hasta que se dispute la final por el ascenso, entre otras circunstancias porque el club sevillano no es el único interesado de Primera División.

Una cláusula en su contrato que facilita su salida

Aunque el ascenso del equipo ovetense a Primera División podría complicar en cierta medida el fichaje de Bretones, la renovación del lateral a finales de mayo con el Oviedo incluye varias condiciones que facilitarían su traspaso al Betis. Según avanzó el medio asturiano La Nueva España, esta ampliación de contrato, además de mantener su cláusula de rescisión en 3,1 millones de euros, posee una nueva cláusula que rebajaría su fichaje, puesto que cualquier club puede afrontar su traspaso por menos de 3,1 millones para quedarse con el 50% de sus derechos.

Es decir, el club bético -o cualquier otro- podría abonar unos 1,5 millones de euros para obtener el 50% de los derechos del futbolista ovetense, mientras el Oviedo mantendría el otro 50%. Es un tipo de operación que el Betis ha llevado a cabo en varias ocasiones en los últimos mercados, donde ha reducido el gasto en traspaso pero luego ha repartido beneficios con la entidad vendedora, como sucedió recientemente con la marcha de Chadi Riad al Crystal Palace.

Bretones es un jugador del gusto de la dirección deportiva heliopolitana y el movimiento está bien valorado en el seno del club, pero no es la única opción y se manejan otros perfiles de laterales zurdos para reforzar esa posición tras la salida confirmada de Abner al Olympique de Lyon. "Abel Bretones es una de las muchas opciones que hay para el lateral izquierdo. Es uno más en la terna que hay", reconoció allá por abril el director deportivo Manu Fajardo.