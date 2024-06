La venta del Betis de Chady Riad al Crystal Palace es oficial

El Betis y el Crystal Palace anunciaron de forma oficial el traspaso del jugador, sólo ha estado una temporada en el conjunto verdiblanco.

"Hola béticos. Quería anunciaros que la temporada que viene no seguiré en el Betis y quería agradeceros todo el cariño y la confianza que me habéis mostrado desde el primer momento. Estoy muy agradecido de haber jugado para vosotros y para un club tan grande, donde me he formado como jugador profesional. Nos clasificamos para Europa y disfruté mucho de jugar en el Villamarín. Ha sido un auténtico placer y espero que nuestros caminos se vuelvan a encontrar", dijo el internacional marroquí en los medios del club sevillano.

El conjunto verdiblanco ingresará 15 millones de euros fijos, más dos en variables, por el traspaso, aunque el 50% de la plusvalía será para el Barcelona, que ya recibió otros tres millones de euros del Betis por la compra del 50% de su pase. La entidad blaugrana se lleva en total a nueve millones de euros, más uno en variables, por el traspaso de Chadi Riad, mientras que el Betis ganará seis millones fijos y otro en variables.

En su primer año en la élite Chadi Riad disputó 30 partidos con el Betis. El presidente del club inglés, Steve Parish, indicó que "es un jugador joven y su llegada añade calidad a un equipo que ya está lleno de talento y potencial".

Riad, por su parte, se mostró "muy feliz" de unirse a Crystal Palace. "Me interesaba venir aquí por la historia del club y la liga en la que juega. Me han estado contando cómo jugaron este año y creo que complementa perfectamente mi forma de jugar. El club tiene jugadores de gran nivel que son jóvenes y yo he venido aquí para seguir su misma trayectoria, para crecer como ellos han crecido", indicó.

"No he hablado con el entrenador (Manuel Pellegrini) sobre este movimiento, pero me ha apoyado al 100% para emprender esta nueva aventura", explicó Riad, que añadió: "Es cierto que he hablado con compañeros como Pablo Fornals y Marc Roca, que jugaron en la Premier League. Me han dicho que voy a disfrutar de esta liga y espero que lo haga", apuntó en los medios del conjunto inglés