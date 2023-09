Betis: A pensar en el Rangers con autocrítica

Jornada de reflexión en Heliópolis para olvidar cuanto antes el ridículo firmado por el Betis en la visita a Montjuic, donde cayó goleado por un Barcelona que acabó gustándose sobre el terreno. Y es que más allá del resultado, lo peor fue el cómo, la forma en la que los verdiblancos se vieron superados por su oponente.

Una bajada de brazos nada habitual en los pupilos de Manuel Pellegrini, viéndose por momentos ausencia de actitud y de intensidad, llegando los futbolistas del cuadro azulgrana un segundo antes siempre a la pelota. En definitiva, poco carácter competitivo que dio como resultado un 5-0 para hacer autocrítica y pensar ya en el partido ante el Rangers en pos de comenzar bien la fase de grupos de la Liga Europa.

Cargar las tintas en los tres jóvenes futbolistas que actuaron ante un Miura, como es este Barcelona, sería injusto. Chadi Riad, Fran Vieites y Sergi Altimira, como ya ha comentado Manuel Pellegrini en más de una ocasión, son considerados como si fueran canteranos. El chileno así lo ha expresado en sus ruedas de prensa, por lo que análisis atañe más a una cuestión de la planificación. Y es que Pellegrini siguió en la preparación del partido ante el Barcelona su habitual línea de trabajo y como siempre que hay partidos internacionales, jugadores como Guido y Pezzella fueron reservados. "Son siete partidos en 21 días, venimos de fecha FIFA... Hay que tratar de ir partido a partido dosificando en puestos que para nosotros son complicados", explicó el entrenador del Betis en la previa.

Y es que ya actuó así en campañas anteriores, tirando de los recursos que tiene a su disposición, del fondo de armario, de los recursos que la dirección deportiva le ha puesto este verano a su disposición. Por ello, el marcador y la alineación inicial amplifican el debate en torno a la planificación, con la venta de Luiz Felipe presente. Pellegrini, como buen entrenador de club, evita públicamente cualquier conflicto, pero a la hora de hablar del aspecto deportivo es rotundo. "Es un tema que debo aclarar. No hay ningún tipo de conflicto con el club. Yo doy mi opinión deportiva, pero no tengo ni voz ni voto para decir qué se tiene que hacer. Antonio Cordón tuvo mérito al hacer las plantillas casi a coste cero y ahora Ramón Planes ha vendido por casi 50 millones. El traspaso de Luiz Felipe tendrá un coste deportivo porque no se puede reemplazar y nos quedamos con dos centrales para 30 partidos. Es un riesgo e irresponsabilidad deportiva para lograr el objetivo, ya que no creo que haya ninguna plantilla con dos centrales para ese número de encuentros, así que ojalá que no nos pase factura", explicó en la rueda de prensa del pasado viernes.

La situación es la que es, la venta de Luiz Felipe, a nivel económico, es muy buena por la delicada situación económica que vive el Betis fruto de una mala gestión, pero la irresponsabilidad deportiva es innegable y el debate sigue vivo, siendo la única manera de apaciguarlo que lleguen cuanto antes más resultados positivos. Así, la autocrítica ya estuvo presente ayer en un Betis que se centra en pasar página y mirar a la cita en Glasgow y en la Liga, donde aprovechar un calendario a priori más liviano que en estas cinco primeras jornadas, con partidos ante Cádiz, Granada y Valencia como rivales para intentar sumar puntos y escalar posiciones en la tabla para estar siempre peleando por los puestos europeos.

No es momento, por tanto, de caer en el derrotismo ni en provocar ningún tipo de alarma, sino de corregir errores y que, con la recuperación de jugadores procedentes de la enfermería, empezar a mantener la habitual línea de regularidad bajo el mando de Manuel Pellegrini.