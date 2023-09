Pellegrini: "No sé si la plantilla es mejor o peor, pero somos menos"

El Betis se enfrenta este sábado al Barcelona en Montjuïc (21:00) y Manuel Pellegrini compareció en la previa de esta importante cita, casi dos semanas después desde que en su última comparecencia dijera que sería una "irresponsabilidad" vender a Luiz Felipe con el mercado cerrado, como así pasó. El técnico se mantuvo en su idea en lo que al aspecto deportivo se refiere, pero reconoció que fue una "venta extraordinariamente positiva, porque llegó a coste cero y se vendió por 22 millones".

"Es un tema que debo aclarar. No hay ningún tipo de conflicto con el club. Yo doy mi opinión deportiva, pero no tengo ni voz ni voto para decir qué se tiene que hacer. Antonio Cordón tuvo mérito al hacer las plantillas casi a coste cero y ahora Ramón Planes ha vendido por casi 50 millones. El traspaso de Luiz Felipe tendrá un coste deportivo porque no se puede reemplazar y nos quedamos con dos centrales para 30 partidos. Es un riesgo e irresponsabilidad deportiva para lograr el objetivo, ya que no creo que haya ninguna plantilla con dos centrales para ese número de encuentros, así que ojalá que no nos pase factura", explicó.

El chileno sabe que tendrá que echar mano de Chadi Riad, aunque sabe que todavía está por hacerse. "Chadi está en un proceso de hacerse profesional porque llega desde Primera RFEF. Como Altimira es un buen proyecto y una apuesta del club. Ahora debe acelerar ese proceso", aseguró. "Chadi está entrenándose con nosotros y tiene que estar capacitado para jugar. Por distintos motivos se fueron Paul, Édgar, Felix, Víctor Ruiz y Luiz Felipe, así que le tocará jugar en muchos momentos. Tiene buenas condiciones", añadió.

Sabaly, que llegó lesionado de la concentración con su selección, se queda fuera de la lista al igual que Claudio Bravo, William Carvalho, Fekir, que ya realiza parte del entrenamiento con el grupo, Guardado, con un esguince de tobillo, y Ruibal, con el que espera contar el entrenador para el partido en Glasgow. Entran en la convocatoria los canteranos Busto, Kike y Assane.

Y es que Pellegrini, sin comparar si esta plantilla es mejor que la del año pasado, sí se quejó de que numéricamente es más corta. "Tenemos tres dorsales libres y el curso anterior éramos 25 más tres jugadores con ficha del filial (Rodri, Juan Cruz y Miranda). No quiero comparar, porque el rendimiento dirá si es mejor o peor. Pero hay menos futbolistas, así que serán los rendimientos individuales los que marquen si la plantilla es mejor o si el equipo está para dar un salto más. Pelearemos por llegar a lo más alto posible, pero las expulsiones y lesiones me preocupan por ese número de efectivos es menor y porque de aquí a Navidad afrontaremos casi 30 partidos. Espero que no haya lesiones", apuntó el preparador verdiblanco confiado pese a todo porque "el grupo se crece ante la adversidad".

Pellegrini se mostró satisfecho con el inicio del curso tras sumar 7/12 puntos, "la media para estar en Europa". "Tengo las sensaciones de que el inicio del campeonato ha sido muy bueno por puntos y por juego, También en Bilbao. Yo siempre voy dividiendo el curso en ciclos y ahora empezamos una serie de 15 puntos, además de Europa, ante rival difícil, pero iremos a buscar el partido desde el comienzo". "El Barcelona está siendo el de la campaña pasada con grandes resultados, aunque no con el juego de hace años. Sigue invicto, con jugadores desequilibrantes y alternativas jóvenes como Gavi, Pedri o Yamine Lamal. Tiene una plantilla completa en todos los sentidos y hay que hacer un partido sin errores si queremos sumar allí", indicó.

Nombres propios

El técnico se refirió a algunos futbolistas como Abde, el último en llegar. "Es un aporte importante. Necesitábamos a alguien de sus características y este año tendrá una exigencia mayor, pese a todo lo que demostró ya la pasada campaña. No hay competencia entre Abde y Ayoze. Al contrario, será útil tener variantes con tantos partidos que afrontamos. Adelante tenemos variantes y alternativas, no tantas como detrás", aseguró el preparador bético, que espera a tener a Fekir de vuelta en un me. "Él ha demostrado siempre que es fundamental. Quería alguien que lo pudiera reemplazar porque los logros se consiguen o pierden por un punto. El año pasado ganar en Bilbao con Paul de central fue clave. Estar sin Fekir los primeros partidos de liga y Europa League era un hándicap, sobre todo al no tener tampoco a Canales y por eso quería a alguien que lo reemplazara. A finales de este mes o principio del próximo, seguramente después del próximo parón, podremos contar con él, pero hay que llevarlo con calma porque estas lesiones producen recaídas musculares", adelantó, antes de cerrar el tema de Luiz Felipe: "Arabia tiene todo el derecho de hacer su liga lo ñas competitiva posible con dinero. Como técnico entiendo que a mayor calidad de jugadores mayor calidad de la liga. Lo de Luiz Felipe está acabado. Jugaremos con lo que tenemos y llegaremos hasta donde podamos".

También explicó el chileno los motivos que lo llevaron a dejar a Sabaly fuera de la lista europea y no se equivocó viendo cómo ha acontecido todo: "Tiene tres fechas FIFA con su selección. Habría terminado en lesión si a eso le sumamos la liga y Europa y por eso estimamos que debía quedarse fuera conociendo su historial de lesiones. Desgraciadamente le llegó la lesión con su selección. Además, se habían terminado los rumores de la venta de Luiz Felipe y necesitábamos tres centrales. Siempre hay distintos motivos según el momento".

Por último, el técnico fue cuestionado sobre si el Betis sigue en el mercado o ya ha fijado un objetivo para el mercado invernal: "Internamente los responsables ya saben mi opinión. En diciembre se verá. Las opiniones deportivas las digo interiormente para ser un equipo competitivo. Nos debemos a 55.0000 hinchas que llenan el campo y que han tenido tres años de satisfacciones. Lo que digo siempre es pensando en tener un equipo competitivo, porque tenemos una gran responsabilidad con toda la afición y debemos afrontarlo con estos jugadores, menos que el año pasado".